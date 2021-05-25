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Каспий может ждать повторение катастрофы на Аральском море, считают в ЕС
Каспий может ждать повторение катастрофы на Аральском море, считают в ЕС - РИА Новости, 25.05.2021
Каспий может ждать повторение катастрофы на Аральском море, считают в ЕС
Каспийское море может ждать повторение экологической катастрофы на Аральском море, если не беречь его водные ресурсы, заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:16
2021-05-25T14:16
новости - экология
каспийское море
аральское море
евросоюз
экология
в мире
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ТАШКЕНТ, 25 мая – РИА Новости. Каспийское море может ждать повторение экологической катастрофы на Аральском море, если не беречь его водные ресурсы, заявил во вторник журналистам спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан."Прежние практики использования воды привели к очень серьезной катастрофе в Аральском море. Никто сейчас пока об этом не говорит, но уже ученые предсказывают, что если серьезно этим вопросом не заниматься, похожая катастрофа может произойти в Каспийском море", - сказал Буриан.По его словам, в частности, отмечается низкий приток воды из реки Урал в Каспийское море. "Идут прогнозы, что этот процесс настолько может ускориться, что действительно это может привести к другой экологической катастрофе", - отметил спецпредставитель.Буриан добавил, что очень важно в настоящее время продвигать сотрудничество по рациональному и ответственному использованию водных ресурсов Каспия. "Для это надо, чтобы страны договорились по справедливому разделению водных ресурсов и о доступе к ним с учетом интересов всех стран (в акватории Каспия – ред.)", - добавил спецпредставитель ЕС.Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась засоленность, исчезла рыба.Главы стран Каспийской пятерки в августе 2018 года подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более 20 лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.
https://ria.ru/20210406/obmelenie-1604402063.html
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новости - экология, каспийское море, аральское море, евросоюз, экология, в мире

Каспий может ждать повторение катастрофы на Аральском море, считают в ЕС

14:16 25.05.2021
 
© РИА НовостиСети на побережье Каспийского моря, где были обнаружены мертвые тюлени
Сети на побережье Каспийского моря, где были обнаружены мертвые тюлени - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости
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ТАШКЕНТ, 25 мая – РИА Новости. Каспийское море может ждать повторение экологической катастрофы на Аральском море, если не беречь его водные ресурсы, заявил во вторник журналистам спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.
"Прежние практики использования воды привели к очень серьезной катастрофе в Аральском море. Никто сейчас пока об этом не говорит, но уже ученые предсказывают, что если серьезно этим вопросом не заниматься, похожая катастрофа может произойти в Каспийском море", - сказал Буриан.
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По его словам, в частности, отмечается низкий приток воды из реки Урал в Каспийское море. "Идут прогнозы, что этот процесс настолько может ускориться, что действительно это может привести к другой экологической катастрофе", - отметил спецпредставитель.
Буриан добавил, что очень важно в настоящее время продвигать сотрудничество по рациональному и ответственному использованию водных ресурсов Каспия. "Для это надо, чтобы страны договорились по справедливому разделению водных ресурсов и о доступе к ним с учетом интересов всех стран (в акватории Каспия – ред.)", - добавил спецпредставитель ЕС.
Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась засоленность, исчезла рыба.
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Главы стран Каспийской пятерки в августе 2018 года подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более 20 лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.
 
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