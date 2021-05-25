https://ria.ru/20210525/investsoglasheniya-1733843741.html

Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ инвестсоглашения на 1 трлн рублей

Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ инвестсоглашения на 1 трлн рублей - РИА Новости, 25.05.2021

Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ инвестсоглашения на 1 трлн рублей

Власти Ленинградской области планируют подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), который пройдёт со 2 по 5 июня,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T16:08

2021-05-25T16:08

2021-05-25T16:08

ленинградская область

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр дрозденко

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), который пройдёт со 2 по 5 июня, инвестсоглашения на сумму более одного триллиона рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, на ПМЭФ регион представит свой стенд, на котором будут презентованы экспортноориентированные проекты, а также проекты в сфере туризма. В рамках деловой программы Ленинградская область подпишет более двух десятков соглашений.Кроме того, губернатор и руководители экономического блока правительства проведут ряд встреч с представителями бизнеса.Он уточнил, что самое крупное соглашение будет подписано с "Балтийским химическим комплексом" о строительстве газохимического комплекса в составе крупнейшего инвестиционного проекта в Ленинградской области — комплекса переработки этансодержащего газа в Усть-Луге.Также планируется подписание соглашений о реализации двух проектов компании "ЕвроХим" – строительство завода по производству аммиака и карбамида и строительство завода по производству метанола, с объемом инвестиций 125 и 132 миллиарда рублей, соответственно. Еще одно крупное соглашение — развитие индустриального парка компании "ИнвестБугры" с объемом инвестиций 10 миллиардов рублей.Среди туристических проектов заявлено расширение действующих рекреационных объектов в Ленинградской области — "Охта парк" и "Горки Гольф клуб". Помимо этого, ряд инвесторов в сфере пищевой промышленности планируют расширение своих действующих предприятий, в частности, компании "Молочная культура", "Группа Черкизово", "Ориент продактс" и "ПитерПром". Среди промышленных проектов — реконструкция фабрики "Смерфит Каппа", постройка площадей для производства вспененного полиэтилена в технопарке "Мариенбург", новое производство ПВХ листов компании "Карматех", производство инновационных средств и составов пожаротушения "БлокФайер технологии пожаротушения" и другие.В рамках деловой программы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко примет участие в сессии "Декарбонизация в промышленном секторе РФ: вызовы и возможности, широкие региональные перспективы", также регион будет следить за итогами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России.

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ленинградская область

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, ленинградская область, экономика