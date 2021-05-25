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Ленинградская область
https://ria.ru/20210525/investsoglasheniya-1733843741.html
Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ инвестсоглашения на 1 трлн рублей
Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ инвестсоглашения на 1 трлн рублей - РИА Новости, 25.05.2021
Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ инвестсоглашения на 1 трлн рублей
Власти Ленинградской области планируют подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), который пройдёт со 2 по 5 июня,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:08
2021-05-25T16:08
ленинградская область
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), который пройдёт со 2 по 5 июня, инвестсоглашения на сумму более одного триллиона рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, на ПМЭФ регион представит свой стенд, на котором будут презентованы экспортноориентированные проекты, а также проекты в сфере туризма. В рамках деловой программы Ленинградская область подпишет более двух десятков соглашений.Кроме того, губернатор и руководители экономического блока правительства проведут ряд встреч с представителями бизнеса.Он уточнил, что самое крупное соглашение будет подписано с "Балтийским химическим комплексом" о строительстве газохимического комплекса в составе крупнейшего инвестиционного проекта в Ленинградской области — комплекса переработки этансодержащего газа в Усть-Луге.Также планируется подписание соглашений о реализации двух проектов компании "ЕвроХим" – строительство завода по производству аммиака и карбамида и строительство завода по производству метанола, с объемом инвестиций 125 и 132 миллиарда рублей, соответственно. Еще одно крупное соглашение — развитие индустриального парка компании "ИнвестБугры" с объемом инвестиций 10 миллиардов рублей.Среди туристических проектов заявлено расширение действующих рекреационных объектов в Ленинградской области — "Охта парк" и "Горки Гольф клуб". Помимо этого, ряд инвесторов в сфере пищевой промышленности планируют расширение своих действующих предприятий, в частности, компании "Молочная культура", "Группа Черкизово", "Ориент продактс" и "ПитерПром". Среди промышленных проектов — реконструкция фабрики "Смерфит Каппа", постройка площадей для производства вспененного полиэтилена в технопарке "Мариенбург", новое производство ПВХ листов компании "Карматех", производство инновационных средств и составов пожаротушения "БлокФайер технологии пожаротушения" и другие.В рамках деловой программы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко примет участие в сессии "Декарбонизация в промышленном секторе РФ: вызовы и возможности, широкие региональные перспективы", также регион будет следить за итогами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, ленинградская область, экономика

Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ инвестсоглашения на 1 трлн рублей

16:08 25.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), который пройдёт со 2 по 5 июня, инвестсоглашения на сумму более одного триллиона рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, на ПМЭФ регион представит свой стенд, на котором будут презентованы экспортноориентированные проекты, а также проекты в сфере туризма. В рамках деловой программы Ленинградская область подпишет более двух десятков соглашений.
Кроме того, губернатор и руководители экономического блока правительства проведут ряд встреч с представителями бизнеса.
"На форуме 2019 года, когда наш инвестиционный портфель пополнился на один триллион рублей, мы поставили себе высокую планку. Но несмотря на все сложности прошлого года, в этом году мы снова готовы заключить соглашения на сумму более одного триллиона рублей. Ленинградская область — регион, который берет новые экономические рекорды! Петербургский международный экономический форум еще раз докажет эффективность работы нашей команды, которая сопровождает каждый из заявленных на форуме инвестиционных проектов и оказывает всю необходимую поддержку бизнесу", — отметил глава Ленобласти.
Он уточнил, что самое крупное соглашение будет подписано с "Балтийским химическим комплексом" о строительстве газохимического комплекса в составе крупнейшего инвестиционного проекта в Ленинградской области — комплекса переработки этансодержащего газа в Усть-Луге.
Также планируется подписание соглашений о реализации двух проектов компании "ЕвроХим" – строительство завода по производству аммиака и карбамида и строительство завода по производству метанола, с объемом инвестиций 125 и 132 миллиарда рублей, соответственно. Еще одно крупное соглашение — развитие индустриального парка компании "ИнвестБугры" с объемом инвестиций 10 миллиардов рублей.
Среди туристических проектов заявлено расширение действующих рекреационных объектов в Ленинградской области — "Охта парк" и "Горки Гольф клуб". Помимо этого, ряд инвесторов в сфере пищевой промышленности планируют расширение своих действующих предприятий, в частности, компании "Молочная культура", "Группа Черкизово", "Ориент продактс" и "ПитерПром". Среди промышленных проектов — реконструкция фабрики "Смерфит Каппа", постройка площадей для производства вспененного полиэтилена в технопарке "Мариенбург", новое производство ПВХ листов компании "Карматех", производство инновационных средств и составов пожаротушения "БлокФайер технологии пожаротушения" и другие.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в павильоне МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 16:08Ленинградская область
Дрозденко: комплекс в Усть-Луге обеспечит развитие экономики Ленобласти
В рамках деловой программы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко примет участие в сессии "Декарбонизация в промышленном секторе РФ: вызовы и возможности, широкие региональные перспективы", также регион будет следить за итогами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России.
 
Ленинградская областьРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр ДрозденкоЛенинградская областьЭкономика
 
 
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