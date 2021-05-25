https://ria.ru/20210525/google-1733837211.html
Google оштрафовали на шесть миллионов рублей
Google оштрафовали на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 25.05.2021
Google оштрафовали на шесть миллионов рублей
Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Google на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:38
2021-05-25T15:38
2021-05-25T17:53
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Google на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зульфия Гуринчук.На компанию составили три протокола. Корпорацию признали виновной, за каждое нарушение ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей.Ранее Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенным в России контентом. В ведомстве уточнили, что направили компании более 26 тысяч уведомлений.По данным регулятора, с YouTube не изъяли около пяти тысяч таких видеороликов, из которых 3,5 тысячи — с призывами к экстремизму.Ранее Google штрафовали за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенных в России интернет-ресурсов — по четырем составленным в 2018-2020 годах протоколам. Сумма наказания составила 5,7 миллиона рублей, которые компания выплатила.Кроме того, во вторник рассмотрят еще восемь протоколов в отношении Facebook, 27 мая — шесть протоколов в отношении Twitter, а 1 июня — еще пять в отношении Google. По каждому из них компаниям грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей.Еще в одном протоколе в отношении Google речь идет о повторном отказе компании убрать ссылку на страницу с некоей запрещенной информацией. За это корпорации грозит штраф до пяти миллионов рублей. Заседание пройдет завтра.Если после уведомления от Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то ее, согласно КоАП, могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного нарушения наказание увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.В регуляторе также напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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facebook, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, россия, google, технологии
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы
оштрафовал Google
на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зульфия Гуринчук.
На компанию составили три протокола. Корпорацию признали виновной, за каждое нарушение ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей.
Ранее Роскомнадзор
пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенным в России
контентом. В ведомстве уточнили, что направили компании более 26 тысяч уведомлений.
По данным регулятора, с YouTube
не изъяли около пяти тысяч таких видеороликов, из которых 3,5 тысячи — с призывами к экстремизму.
Ранее Google штрафовали за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенных в России интернет-ресурсов — по четырем составленным в 2018-2020 годах протоколам. Сумма наказания составила 5,7 миллиона рублей, которые компания выплатила.
Кроме того, во вторник рассмотрят еще восемь протоколов в отношении Facebook
, 27 мая — шесть протоколов в отношении Twitter
, а 1 июня — еще пять в отношении Google. По каждому из них компаниям грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей.
Еще в одном протоколе в отношении Google речь идет о повторном отказе компании убрать ссылку на страницу с некоей запрещенной информацией. За это корпорации грозит штраф до пяти миллионов рублей. Заседание пройдет завтра.
Если после уведомления от Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то ее, согласно КоАП, могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного нарушения наказание увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.
В регуляторе также напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.