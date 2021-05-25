https://ria.ru/20210525/google-1733837211.html

Google оштрафовали на шесть миллионов рублей

Google оштрафовали на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 25.05.2021

Google оштрафовали на шесть миллионов рублей

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Google на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T15:38

2021-05-25T15:38

2021-05-25T17:53

facebook

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

россия

google

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_26824ff75ef57240c6644fd9ddf2e5eb.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Google на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зульфия Гуринчук.На компанию составили три протокола. Корпорацию признали виновной, за каждое нарушение ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей.Ранее Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенным в России контентом. В ведомстве уточнили, что направили компании более 26 тысяч уведомлений.По данным регулятора, с YouTube не изъяли около пяти тысяч таких видеороликов, из которых 3,5 тысячи — с призывами к экстремизму.Ранее Google штрафовали за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенных в России интернет-ресурсов — по четырем составленным в 2018-2020 годах протоколам. Сумма наказания составила 5,7 миллиона рублей, которые компания выплатила.Кроме того, во вторник рассмотрят еще восемь протоколов в отношении Facebook, 27 мая — шесть протоколов в отношении Twitter, а 1 июня — еще пять в отношении Google. По каждому из них компаниям грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей.Еще в одном протоколе в отношении Google речь идет о повторном отказе компании убрать ссылку на страницу с некоей запрещенной информацией. За это корпорации грозит штраф до пяти миллионов рублей. Заседание пройдет завтра.Если после уведомления от Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то ее, согласно КоАП, могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного нарушения наказание увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.В регуляторе также напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

https://ria.ru/20210524/google-1733582688.html

https://ria.ru/20210512/telegram-1731980264.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, россия, google, технологии