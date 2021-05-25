Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/google-1733837211.html
Google оштрафовали на шесть миллионов рублей
Google оштрафовали на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 25.05.2021
Google оштрафовали на шесть миллионов рублей
Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Google на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:38
2021-05-25T17:53
facebook
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
россия
google
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_26824ff75ef57240c6644fd9ddf2e5eb.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Google на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зульфия Гуринчук.На компанию составили три протокола. Корпорацию признали виновной, за каждое нарушение ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей.Ранее Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенным в России контентом. В ведомстве уточнили, что направили компании более 26 тысяч уведомлений.По данным регулятора, с YouTube не изъяли около пяти тысяч таких видеороликов, из которых 3,5 тысячи — с призывами к экстремизму.Ранее Google штрафовали за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенных в России интернет-ресурсов — по четырем составленным в 2018-2020 годах протоколам. Сумма наказания составила 5,7 миллиона рублей, которые компания выплатила.Кроме того, во вторник рассмотрят еще восемь протоколов в отношении Facebook, 27 мая — шесть протоколов в отношении Twitter, а 1 июня — еще пять в отношении Google. По каждому из них компаниям грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей.Еще в одном протоколе в отношении Google речь идет о повторном отказе компании убрать ссылку на страницу с некоей запрещенной информацией. За это корпорации грозит штраф до пяти миллионов рублей. Заседание пройдет завтра.Если после уведомления от Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то ее, согласно КоАП, могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного нарушения наказание увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.В регуляторе также напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
https://ria.ru/20210524/google-1733582688.html
https://ria.ru/20210512/telegram-1731980264.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_89255479846bb0e4fb97c40618fd76f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
facebook, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, россия, google, технологии

Google оштрафовали на шесть миллионов рублей

15:38 25.05.2021 (обновлено: 17:53 25.05.2021)
 
© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Google на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зульфия Гуринчук.
На компанию составили три протокола. Корпорацию признали виновной, за каждое нарушение ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей.
Ранее Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенным в России контентом. В ведомстве уточнили, что направили компании более 26 тысяч уведомлений.
По данным регулятора, с YouTube не изъяли около пяти тысяч таких видеороликов, из которых 3,5 тысячи — с призывами к экстремизму.
Ранее Google штрафовали за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенных в России интернет-ресурсов — по четырем составленным в 2018-2020 годах протоколам. Сумма наказания составила 5,7 миллиона рублей, которые компания выплатила.
Кроме того, во вторник рассмотрят еще восемь протоколов в отношении Facebook, 27 мая — шесть протоколов в отношении Twitter, а 1 июня — еще пять в отношении Google. По каждому из них компаниям грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей.
Еще в одном протоколе в отношении Google речь идет о повторном отказе компании убрать ссылку на страницу с некоей запрещенной информацией. За это корпорации грозит штраф до пяти миллионов рублей. Заседание пройдет завтра.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 03:37
Google подала в суд на Роскомнадзор
Если после уведомления от Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то ее, согласно КоАП, могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного нарушения наказание увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.
В регуляторе также напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 16:09
Суд оштрафовал Telegram за отказ удалить незаконную информацию
 
FacebookYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваРоссияGoogleТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
22:55В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии подростка после удара током
Лента новостейМолния