https://ria.ru/20210525/godunin-1733906125.html

ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области

ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области - РИА Новости, 25.05.2021

ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области

Региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина, в отношении которого... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T23:46

2021-05-25T23:46

2021-05-25T23:46

россия

единая россия

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владимирская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального отделения партии.“Заместитель губернатора Сипягина, который упоминается в СМИ в связи с возбуждением уголовного дела, не является членом “Единой России”. По решению местного политического совета его членство в партии приостановлено в соответствии с Уставом. Дальнейшие действия будут предприняты в зависимости от того, какое решение вынесет суд”, - значится в сообщении.Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении Годунина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления "подстрекательство и пособничество в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещённого в соответствии с антимонопольным законодательством, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере”. Согласно данным следствия, в октябре 2020 года на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок была размещена конкурсная документация на выполнение строительно-монтажных работ на дороге "Рпенский проезд" во Владимире. Начальная (максимальная) цена контракта составила более двух миллиардов рублей.По версии следствия, Годунин угрожал и уговаривал руководство ГУП "ДСУ-3" и фирмы-конкурента заключить ограничивающее конкуренцию соглашение, согласно которому предприятие и конкурирующая фирма для победы в электронном аукционе участвуют вдвоем, при этом не снижают начальную (максимальную) цену контракта, что способствует признанию аукциона несостоявшимся, и, как следствие, победителем торгов признается фирма, подавшая заявку первая. Взамен второй участник торгов получил бы по договору субподряда половину объема работ. По результатам рассмотрения заявок победителем электронного аукциона было признано ГУП "ДСУ-3".Также следователи расследуют дело в отношении 36-летнего гендиректора ГУП "ДСУ-3" Романа Головина. Он подозревается в "ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещённого в соответствии с антимонопольным законодательством, если это деяние повлекло извлечение дохода в особо крупном размере".

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

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Обыск в кабинете Романа Годунина. Кадры СК Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин подозревается в афере на торгах при строительстве автомобильной дороги "Рпенский проезд" на два миллиарда рублей. 2021-05-25T23:46 true PT0M36S

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россия, единая россия, владимир, владимирская область, происшествия