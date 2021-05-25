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В Рижской думе рассмотрят инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею
В Рижской думе рассмотрят инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею - РИА Новости, 25.05.2021
В Рижской думе рассмотрят инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею
Вопрос об участии властей Риги в надругательстве над флагом Белоруссии внесен на рассмотрение заседании Рижской думы, которое пройдет 26 мая, сообщил РИА... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:29
2021-05-25T10:29
рижская дума
мирослав митрофанов
русский союз латвии
владимир макей
латвия
белоруссия
рига
в мире
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РИГА, 24 мая – РИА Новости. Вопрос об участии властей Риги в надругательстве над флагом Белоруссии внесен на рассмотрение заседании Рижской думы, которое пройдет 26 мая, сообщил РИА Новости сопредседатель партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов.Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в проходящем в латвийской столице чемпионате мира по хоккею, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция."Фракция Русского союза Латвии в Рижской думе внесла в повестку дня ближайшего заседания (26 мая) вопрос об участии рижских властей в надругательстве над флагом Беларуси и подрыве принципов олимпийского движения. С древнейших времен во время спортивных состязаний войны прекращались. У нас наоборот – чемпионат мира по хоккею был использован в качестве арены для сведения счетов с властями соседнего государства. Мы убеждены, что политическое вмешательство в спортивные события совершенно неуместно, и требуем от рижских властей как минимум обсуждать внешнеполитические демонстрации до принятия решения об участии в них. Спорту – да! Вражде и политиканству – нет!" - сказал Митрофанов.Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом, связанным с государственным флагом республики в Риге, послу заявлен "решительный протест". Латвия в ответ также объявила о высылке посла и всех дипломатов белорусского посольства.
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рижская дума, мирослав митрофанов, русский союз латвии, владимир макей , латвия, белоруссия, рига, в мире

В Рижской думе рассмотрят инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею

10:29 25.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОппозиционный флаг Белоруссии в Минске
Оппозиционный флаг Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РИГА, 24 мая – РИА Новости. Вопрос об участии властей Риги в надругательстве над флагом Белоруссии внесен на рассмотрение заседании Рижской думы, которое пройдет 26 мая, сообщил РИА Новости сопредседатель партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов.
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в проходящем в латвийской столице чемпионате мира по хоккею, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.
"Фракция Русского союза Латвии в Рижской думе внесла в повестку дня ближайшего заседания (26 мая) вопрос об участии рижских властей в надругательстве над флагом Беларуси и подрыве принципов олимпийского движения. С древнейших времен во время спортивных состязаний войны прекращались. У нас наоборот – чемпионат мира по хоккею был использован в качестве арены для сведения счетов с властями соседнего государства. Мы убеждены, что политическое вмешательство в спортивные события совершенно неуместно, и требуем от рижских властей как минимум обсуждать внешнеполитические демонстрации до принятия решения об участии в них. Спорту – да! Вражде и политиканству – нет!" - сказал Митрофанов.
Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом, связанным с государственным флагом республики в Риге, послу заявлен "решительный протест". Латвия в ответ также объявила о высылке посла и всех дипломатов белорусского посольства.
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Рижская думаМирослав МитрофановРусский союз ЛатвииВладимир МакейЛатвияБелоруссияРигаВ мире
 
 
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