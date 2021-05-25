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Суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей
Суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей - РИА Новости, 25.05.2021
Суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей
Мировой судья участка № 422 Москвы оштрафовал компанию Facebook на 26 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T18:50
2021-05-25T22:42
россия
youtube
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москва
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общество
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мировой судья участка № 422 Москвы оштрафовал компанию Facebook на 26 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.Она пояснила, что суд рассмотрел восемь протоколов против компании по части 2 статьи 13.41 КоАП о неудалении запрещенной информации.Интернет-гиганту назначили два штрафа по четыре миллиона рублей и шесть — по три миллиона.Десятого июня суд рассмотрит еще два аналогичных протокола, а также два материала по части 4 статьи 13.41 КоАП ("Неудаление призывов к экстремистской деятельности, материалов с детской порнографией, информации о способах производства и применения наркотиков").Ранее во вторник этот же суд оштрафовал компанию Google по трем аналогичным протоколам в общей сложности на шесть миллионов рублей. Еще пять дел против нее рассмотрят 1 июня.Накануне Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за того, что принадлежащий корпорации видеосервис YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных материалов. Всего компании направили более 26 тысяч уведомлений.Двадцать седьмого мая судья рассмотрит шесть протоколов против Twitter, еще пять — 1 июня.По действующему законодательству если интернет-платформа после поступления уведомления от Роскомнадзора не ограничила доступ к запрещенной информации, то ее могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного нарушения наказание увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.Штрафы за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией и способами изготовления наркотиков выше: до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
https://ria.ru/20210525/shtrafy-1733864946.html
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россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, facebook, общество

Суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей

18:50 25.05.2021 (обновлено: 22:42 25.05.2021)
 
© AP Photo / Paul SakumaЛоготип социальной сети Facebook
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Paul Sakuma
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мировой судья участка № 422 Москвы оштрафовал компанию Facebook на 26 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.
Она пояснила, что суд рассмотрел восемь протоколов против компании по части 2 статьи 13.41 КоАП о неудалении запрещенной информации.
Интернет-гиганту назначили два штрафа по четыре миллиона рублей и шесть — по три миллиона.
Десятого июня суд рассмотрит еще два аналогичных протокола, а также два материала по части 4 статьи 13.41 КоАП ("Неудаление призывов к экстремистской деятельности, материалов с детской порнографией, информации о способах производства и применения наркотиков").
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Ранее во вторник этот же суд оштрафовал компанию Google по трем аналогичным протоколам в общей сложности на шесть миллионов рублей. Еще пять дел против нее рассмотрят 1 июня.
Накануне Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за того, что принадлежащий корпорации видеосервис YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных материалов. Всего компании направили более 26 тысяч уведомлений.
Двадцать седьмого мая судья рассмотрит шесть протоколов против Twitter, еще пять — 1 июня.
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По действующему законодательству если интернет-платформа после поступления уведомления от Роскомнадзора не ограничила доступ к запрещенной информации, то ее могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного нарушения наказание увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.
Штрафы за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией и способами изготовления наркотиков выше: до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
 
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