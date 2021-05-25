https://ria.ru/20210525/facebook-1733880166.html

Суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей

Суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей - РИА Новости, 25.05.2021

Суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей

Мировой судья участка № 422 Москвы оштрафовал компанию Facebook на 26 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T18:50

2021-05-25T18:50

2021-05-25T22:42

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мировой судья участка № 422 Москвы оштрафовал компанию Facebook на 26 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.Она пояснила, что суд рассмотрел восемь протоколов против компании по части 2 статьи 13.41 КоАП о неудалении запрещенной информации.Интернет-гиганту назначили два штрафа по четыре миллиона рублей и шесть — по три миллиона.Десятого июня суд рассмотрит еще два аналогичных протокола, а также два материала по части 4 статьи 13.41 КоАП ("Неудаление призывов к экстремистской деятельности, материалов с детской порнографией, информации о способах производства и применения наркотиков").Ранее во вторник этот же суд оштрафовал компанию Google по трем аналогичным протоколам в общей сложности на шесть миллионов рублей. Еще пять дел против нее рассмотрят 1 июня.Накануне Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за того, что принадлежащий корпорации видеосервис YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных материалов. Всего компании направили более 26 тысяч уведомлений.Двадцать седьмого мая судья рассмотрит шесть протоколов против Twitter, еще пять — 1 июня.По действующему законодательству если интернет-платформа после поступления уведомления от Роскомнадзора не ограничила доступ к запрещенной информации, то ее могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного нарушения наказание увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.Штрафы за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией и способами изготовления наркотиков выше: до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

https://ria.ru/20210525/shtrafy-1733864946.html

https://ria.ru/20210524/google-1733676158.html

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россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, facebook, общество