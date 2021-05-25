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Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС - РИА Новости, 25.05.2021
Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
Россия, несмотря на "дестабилизирующую деятельность" в отношении Евросоюза, остается ближайшим и самым крупном соседом ЕС, источником торговли и инвестиций, она РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T02:55
2021-05-25T07:53
россия
жозеп боррель
евросовет
урсула фон дер ляйен
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Россия, несмотря на "дестабилизирующую деятельность" в отношении Евросоюза, остается ближайшим и самым крупном соседом ЕС, источником торговли и инвестиций, она также является важным игроком на международной арене, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого дня саммита Европейского союза, на котором обсуждались отношения ЕС с РФ.Фон дер Ляйен добавила, что именно поэтому главе евродипломатии Жозепу Боррелю и Еврокомиссии было поручено подготовить доклад по отношениям ЕС с Россией к следующему июньскому саммиту."На базе этого доклада мы проанализируем наши отношения с Россией на следующем Евросовете", - заключила глава ЕК.
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россия, жозеп боррель, евросовет, урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС

02:55 25.05.2021 (обновлено: 07:53 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Россия, несмотря на "дестабилизирующую деятельность" в отношении Евросоюза, остается ближайшим и самым крупном соседом ЕС, источником торговли и инвестиций, она также является важным игроком на международной арене, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого дня саммита Европейского союза, на котором обсуждались отношения ЕС с РФ.
"Россия является нашим самым большим соседом, остается источником торговли и инвестиций для Евросоюза, у нас протяженные общие границы, Россия также является важным международным игроком по противостоянию глобальным вызовам и решению региональных вопросов", - сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что именно поэтому главе евродипломатии Жозепу Боррелю и Еврокомиссии было поручено подготовить доклад по отношениям ЕС с Россией к следующему июньскому саммиту.
"На базе этого доклада мы проанализируем наши отношения с Россией на следующем Евросовете", - заключила глава ЕК.
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
01:55
Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
 
РоссияЖозеп БоррельЕвросоветУрсула фон дер ЛяйенБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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