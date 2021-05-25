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Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС - РИА Новости, 25.05.2021
Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
Россия, несмотря на "дестабилизирующую деятельность" в отношении Евросоюза, остается ближайшим и самым крупном соседом ЕС, источником торговли и инвестиций, она РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T02:55
2021-05-25T02:55
2021-05-25T07:53
россия
жозеп боррель
евросовет
урсула фон дер ляйен
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Россия, несмотря на "дестабилизирующую деятельность" в отношении Евросоюза, остается ближайшим и самым крупном соседом ЕС, источником торговли и инвестиций, она также является важным игроком на международной арене, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого дня саммита Европейского союза, на котором обсуждались отношения ЕС с РФ.Фон дер Ляйен добавила, что именно поэтому главе евродипломатии Жозепу Боррелю и Еврокомиссии было поручено подготовить доклад по отношениям ЕС с Россией к следующему июньскому саммиту."На базе этого доклада мы проанализируем наши отношения с Россией на следующем Евросовете", - заключила глава ЕК.
https://ria.ru/20210525/evrosoyuz-1733751376.html
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россия, жозеп боррель, евросовет, урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире