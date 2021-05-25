https://ria.ru/20210525/es-1733753206.html

Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС

Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС - РИА Новости, 25.05.2021

Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС

Россия, несмотря на "дестабилизирующую деятельность" в отношении Евросоюза, остается ближайшим и самым крупном соседом ЕС, источником торговли и инвестиций, она РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T02:55

2021-05-25T02:55

2021-05-25T07:53

россия

жозеп боррель

евросовет

урсула фон дер ляйен

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Россия, несмотря на "дестабилизирующую деятельность" в отношении Евросоюза, остается ближайшим и самым крупном соседом ЕС, источником торговли и инвестиций, она также является важным игроком на международной арене, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого дня саммита Европейского союза, на котором обсуждались отношения ЕС с РФ.Фон дер Ляйен добавила, что именно поэтому главе евродипломатии Жозепу Боррелю и Еврокомиссии было поручено подготовить доклад по отношениям ЕС с Россией к следующему июньскому саммиту."На базе этого доклада мы проанализируем наши отношения с Россией на следующем Евросовете", - заключила глава ЕК.

https://ria.ru/20210525/evrosoyuz-1733751376.html

россия

брюссель

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россия, жозеп боррель, евросовет, урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире