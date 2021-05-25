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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210525/erdogan-1733837819.html
Эрдоган обвинил США в демонизации мусульман
Эрдоган обвинил США в демонизации мусульман - РИА Новости, 25.05.2021
Эрдоган обвинил США в демонизации мусульман
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в стратегии демонизации мусульман, из-за чего на Западе распространяется исламофобия. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:40
2021-05-25T15:40
религия и мировоззрение
турция
реджеп тайип эрдоган
сша
в мире
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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в стратегии демонизации мусульман, из-за чего на Западе распространяется исламофобия.По его словам, исламофобия, словно раковая опухоль, распространяется по всему миру, в особенности на Западе, а вражда к исламу проявилась во многих трагедиях - от Боснии и Герцеговины до Мьянмы. Радикальные течения, которые ранее считались маргинальными, сегодня влияют на политическую повестку дня, и это лишний раз показывает, что Запад находится в болоте, все глубже погружаясь в эту опасную тенденцию, сказал Эрдоган."Те, кто считает геноцид евреев периода Второй мировой войны особым исключением, сегодня сплачивают антиисламские ряды. На самом деле они выступают не против ислама, а против своего будущего", - добавил президент Турции.
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турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире

Эрдоган обвинил США в демонизации мусульман

15:40 25.05.2021
 
© REUTERS / Umit BektasПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© REUTERS / Umit Bektas
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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в стратегии демонизации мусульман, из-за чего на Западе распространяется исламофобия.

"Вслед за терактами 11 сентября (2001 года) власти США начали проводить стратегию демонизации мусульман, что стало причиной распространения антиисламских настроений во многих обществах, где вирус ненависти к исламу и без того уже присутствовал", - сказал Эрдоган, выступая на симпозиуме на тему проявлений исламофобии в Анкаре.

По его словам, исламофобия, словно раковая опухоль, распространяется по всему миру, в особенности на Западе, а вражда к исламу проявилась во многих трагедиях - от Боснии и Герцеговины до Мьянмы. Радикальные течения, которые ранее считались маргинальными, сегодня влияют на политическую повестку дня, и это лишний раз показывает, что Запад находится в болоте, все глубже погружаясь в эту опасную тенденцию, сказал Эрдоган.
"Те, кто считает геноцид евреев периода Второй мировой войны особым исключением, сегодня сплачивают антиисламские ряды. На самом деле они выступают не против ислама, а против своего будущего", - добавил президент Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Религия и мировоззрениеТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
 
 
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