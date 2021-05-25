https://ria.ru/20210525/erdogan-1733837819.html
Эрдоган обвинил США в демонизации мусульман
Эрдоган обвинил США в демонизации мусульман - РИА Новости, 25.05.2021
Эрдоган обвинил США в демонизации мусульман
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в стратегии демонизации мусульман, из-за чего на Западе распространяется исламофобия. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:40
2021-05-25T15:40
2021-05-25T15:40
религия и мировоззрение
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в стратегии демонизации мусульман, из-за чего на Западе распространяется исламофобия.По его словам, исламофобия, словно раковая опухоль, распространяется по всему миру, в особенности на Западе, а вражда к исламу проявилась во многих трагедиях - от Боснии и Герцеговины до Мьянмы. Радикальные течения, которые ранее считались маргинальными, сегодня влияют на политическую повестку дня, и это лишний раз показывает, что Запад находится в болоте, все глубже погружаясь в эту опасную тенденцию, сказал Эрдоган."Те, кто считает геноцид евреев периода Второй мировой войны особым исключением, сегодня сплачивают антиисламские ряды. На самом деле они выступают не против ислама, а против своего будущего", - добавил президент Турции.
https://ria.ru/20210426/turtsiya-1730055510.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире