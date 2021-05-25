https://ria.ru/20210525/druzhba-1733809373.html

Трое из Коломны: как подружились человек, кошка и ворона

Трое из Коломны: как подружились человек, кошка и ворона - РИА Новости, 25.05.2021

Трое из Коломны: как подружились человек, кошка и ворона

Жители петербургского района Коломна частенько встречают эту необычную троицу. Хотя герой истории поспорил бы, что его компания такая уж исключительная... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:20

2021-05-25T14:20

2021-05-25T17:09

хорошие новости

санкт-петербург

фото

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Жители петербургского района Коломна частенько встречают эту необычную троицу. Хотя герой истории поспорил бы, что его компания такая уж исключительная. Владимир и его питомцы — кошка и ворона — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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