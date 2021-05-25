Трое из Коломны: как подружились человек, кошка и ворона
14:20 25.05.2021 (обновлено: 17:09 25.05.2021)
Жители петербургского района Коломна частенько встречают эту необычную троицу. Хотя герой истории поспорил бы, что его компания такая уж исключительная. Владимир и его питомцы — кошка и ворона — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк
Работник шиномонтажа Владимир, кошка Уша и ворона Вороня всегда вместе.
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Работник шиномонтажа Владимир, кошка Уша и ворона Вороня всегда вместе.
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Вместе они отдыхают.
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Вместе ходят на работу и по магазинам.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк
Владимир спас Ушу несколько лет назад, когда она была еще котенком.
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Владимир спас Ушу несколько лет назад, когда она была еще котенком.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк
А спустя какое-то время нашел между автомобильными дисками вороненка со сломанным крылом.
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А спустя какое-то время нашел между автомобильными дисками вороненка со сломанным крылом.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк
Владимир забрал птенца в мастерскую и выходил его.
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Владимир забрал птенца в мастерскую и выходил его.
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С тех пор они неразлучны.
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Владимир и Вороня возле шиномонтажа.