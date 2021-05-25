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Трое из Коломны: как подружились человек, кошка и ворона
Трое из Коломны: как подружились человек, кошка и ворона - РИА Новости, 25.05.2021
Трое из Коломны: как подружились человек, кошка и ворона
Жители петербургского района Коломна частенько встречают эту необычную троицу. Хотя герой истории поспорил бы, что его компания такая уж исключительная... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:20
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хорошие новости
санкт-петербург
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Жители петербургского района Коломна частенько встречают эту необычную троицу. Хотя герой истории поспорил бы, что его компания такая уж исключительная. Владимир и его питомцы — кошка и ворона — в фотоленте Ria.ru.
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санкт-петербург, фото, фото

Трое из Коломны: как подружились человек, кошка и ворона

14:20 25.05.2021 (обновлено: 17:09 25.05.2021)
 
Читать ria.ru в
Жители петербургского района Коломна частенько встречают эту необычную троицу. Хотя герой истории поспорил бы, что его компания такая уж исключительная. Владимир и его питомцы — кошка и ворона — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Работник шиномонтажа Владимир, кошка Уша и ворона Вороня всегда вместе.

Работник шиномонтажа Владимир и его подопечный - ворона по кличке Вороня во время утренней прогулки
1 из 9

Работник шиномонтажа Владимир, кошка Уша и ворона Вороня всегда вместе.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Вместе они отдыхают.

Подопечные работника шиномонтажа Владимира - кошка по кличке Уша и ворона по кличке Вороня во время утренней прогулки
2 из 9

Вместе они отдыхают.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Вместе ходят на работу и по магазинам.

Работник шиномонтажа Владимир и его подопечный - ворона по кличке Вороня
3 из 9

Вместе ходят на работу и по магазинам.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Владимир спас Ушу несколько лет назад, когда она была еще котенком.

Работник шиномонтажа Владимир и его подопечные - кошка по кличке Уша и ворона по кличке Вороня во время утренней прогулки
4 из 9

Владимир спас Ушу несколько лет назад, когда она была еще котенком.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

А спустя какое-то время нашел между автомобильными дисками вороненка со сломанным крылом.

Ворона по кличке Вороня в шиномонтажной в петербургском районе Коломне
5 из 9

А спустя какое-то время нашел между автомобильными дисками вороненка со сломанным крылом.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Владимир забрал птенца в мастерскую и выходил его.

Работник шиномонтажа Владимир и его подопечные - кошка по кличке Уша и ворона по кличке Вороня во время утренней прогулки
6 из 9

Владимир забрал птенца в мастерскую и выходил его.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

С тех пор они неразлучны.

Работник шиномонтажа Владимир и его подопечные - кошка по кличке Уша и ворона по кличке Вороня во время утренней прогулки
7 из 9

С тех пор они неразлучны.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Кошка Уша.

Кошка по кличке Уша около автомастерской в петербургском районе Коломне
8 из 9

Кошка Уша.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Владимир и Вороня возле шиномонтажа.

Работник шиномонтажа Владимир и его подопечный - ворона по кличке Вороня около шиномонтажа
9 из 9

Владимир и Вороня возле шиномонтажа.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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