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В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения - РИА Новости, 25.05.2021
В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения Буйнакск – Гимры – Чирката, сообщает пресс-служба минтранса региона. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T23:19
2021-05-25T23:19
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 мая - РИА Новости. В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения Буйнакск – Гимры – Чирката, сообщает пресс-служба минтранса региона."В связи с размывом полки дороги на 48-м километре автомобильной дороги республиканского значения Буйнакск – Гимры – Чирката в результате прошедших ливневых дождей с 19:00 по мск дорога с 36-го по 49-й километр закрыта", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что движение в сторону Гумбетовского, Ботлихского и Цумадинского районов временно осуществляется через Ашильтинский перевал.Аварийно-восстановительные работы начнутся утром 26 мая.
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республика дагестан, происшествия

В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения

23:19 25.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДождь в городе
Дождь в городе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАХАЧКАЛА, 25 мая - РИА Новости. В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения Буйнакск – Гимры – Чирката, сообщает пресс-служба минтранса региона.
"В связи с размывом полки дороги на 48-м километре автомобильной дороги республиканского значения Буйнакск – Гимры – Чирката в результате прошедших ливневых дождей с 19:00 по мск дорога с 36-го по 49-й километр закрыта", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что движение в сторону Гумбетовского, Ботлихского и Цумадинского районов временно осуществляется через Ашильтинский перевал.
Аварийно-восстановительные работы начнутся утром 26 мая.
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