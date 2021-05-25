https://ria.ru/20210525/delo-1733847108.html

СК завел дело на вице-губернатора Владимирской области

СК завел дело на вице-губернатора Владимирской области - РИА Новости, 25.05.2021

СК завел дело на вице-губернатора Владимирской области

Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин подозревается в афере на торгах при строительстве автомобильной дороги "Рпенский проезд" на два... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T16:26

2021-05-25T16:26

2021-05-25T18:30

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин подозревается в афере на торгах при строительстве автомобильной дороги "Рпенский проезд" на два миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о том, что Годунин стал подозреваемым по уголовному делу об ограничении конкуренции на торгах на 2 миллиарда рублей."Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина. Он подозревается в совершении преступления ... "подстрекательство и пособничество в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещённого в соответствии с антимонопольным законодательством, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере", - сказали в ведомстве.Согласно данным следствия, в октябре 2020 года управление архитектуры и строительства администрации Владимира через департамент имущественных и земельных отношений области, разместило на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок конкурсную документацию на выполнение строительно-монтажных работ на дороге "Рпенский проезд" во Владимире. Согласно размещенной документации, начальная (максимальная) цена контракта составила более двух миллиардов рублей.По версии следствия, Годунин угрожал и уговаривал руководство ГУП "ДСУ-3" и фирмы-конкурента заключить ограничивающее конкуренцию соглашение, согласно которому предприятие и конкурирующая фирма для победы в электронном аукционе участвуют вдвоем, при этом не снижают начальную (максимальную) цену контракта, что способствует признанию аукциона несостоявшимся, и, как следствие, победителем торгов признается фирма, подавшая заявку первая.Отмечается, что взамен второй участник торгов получил бы по договору субподряда половину объема работ. По результатам рассмотрения заявок победителем электронного аукциона было признано ГУП "ДСУ-3"."В настоящее время на рабочем месте Годунина проводятся обыски. Расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с региональным УФСБ России", - добавили в ведомстве.Также следователи расследуют дело в отношении 36-летнего гендиректора ГУП "ДСУ-3" Романа Головина. Он подозревается в "ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещённого в соответствии с антимонопольным законодательством, если это деяние повлекло извлечение дохода в особо крупном размере".

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

https://ria.ru/20210525/vzyatka-1733761830.html

https://ria.ru/20210524/vzyatka-1733583618.html

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россия, владимир, владимирская область, происшествия