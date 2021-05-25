Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/delo-1733847108.html
СК завел дело на вице-губернатора Владимирской области
СК завел дело на вице-губернатора Владимирской области - РИА Новости, 25.05.2021
СК завел дело на вице-губернатора Владимирской области
Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин подозревается в афере на торгах при строительстве автомобильной дороги "Рпенский проезд" на два... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:26
2021-05-25T18:30
россия
владимир
владимирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин подозревается в афере на торгах при строительстве автомобильной дороги "Рпенский проезд" на два миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о том, что Годунин стал подозреваемым по уголовному делу об ограничении конкуренции на торгах на 2 миллиарда рублей."Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина. Он подозревается в совершении преступления ... "подстрекательство и пособничество в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещённого в соответствии с антимонопольным законодательством, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере", - сказали в ведомстве.Согласно данным следствия, в октябре 2020 года управление архитектуры и строительства администрации Владимира через департамент имущественных и земельных отношений области, разместило на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок конкурсную документацию на выполнение строительно-монтажных работ на дороге "Рпенский проезд" во Владимире. Согласно размещенной документации, начальная (максимальная) цена контракта составила более двух миллиардов рублей.По версии следствия, Годунин угрожал и уговаривал руководство ГУП "ДСУ-3" и фирмы-конкурента заключить ограничивающее конкуренцию соглашение, согласно которому предприятие и конкурирующая фирма для победы в электронном аукционе участвуют вдвоем, при этом не снижают начальную (максимальную) цену контракта, что способствует признанию аукциона несостоявшимся, и, как следствие, победителем торгов признается фирма, подавшая заявку первая.Отмечается, что взамен второй участник торгов получил бы по договору субподряда половину объема работ. По результатам рассмотрения заявок победителем электронного аукциона было признано ГУП "ДСУ-3"."В настоящее время на рабочем месте Годунина проводятся обыски. Расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с региональным УФСБ России", - добавили в ведомстве.Также следователи расследуют дело в отношении 36-летнего гендиректора ГУП "ДСУ-3" Романа Головина. Он подозревается в "ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещённого в соответствии с антимонопольным законодательством, если это деяние повлекло извлечение дохода в особо крупном размере".
https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html
https://ria.ru/20210525/vzyatka-1733761830.html
https://ria.ru/20210524/vzyatka-1733583618.html
россия
владимир
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир, владимирская область, происшествия

СК завел дело на вице-губернатора Владимирской области

16:26 25.05.2021 (обновлено: 18:30 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин подозревается в афере на торгах при строительстве автомобильной дороги "Рпенский проезд" на два миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о том, что Годунин стал подозреваемым по уголовному делу об ограничении конкуренции на торгах на 2 миллиарда рублей.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина. Он подозревается в совершении преступления ... "подстрекательство и пособничество в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещённого в соответствии с антимонопольным законодательством, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере", - сказали в ведомстве.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 13:36
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2021 годах
Согласно данным следствия, в октябре 2020 года управление архитектуры и строительства администрации Владимира через департамент имущественных и земельных отношений области, разместило на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок конкурсную документацию на выполнение строительно-монтажных работ на дороге "Рпенский проезд" во Владимире. Согласно размещенной документации, начальная (максимальная) цена контракта составила более двух миллиардов рублей.
По версии следствия, Годунин угрожал и уговаривал руководство ГУП "ДСУ-3" и фирмы-конкурента заключить ограничивающее конкуренцию соглашение, согласно которому предприятие и конкурирующая фирма для победы в электронном аукционе участвуют вдвоем, при этом не снижают начальную (максимальную) цену контракта, что способствует признанию аукциона несостоявшимся, и, как следствие, победителем торгов признается фирма, подавшая заявку первая.
Допрос замминистра сельского хозяйства Республики Саха
Вчера, 08:47
В Якутии замминистра сельского хозяйства заподозрили в крупной взятке
Отмечается, что взамен второй участник торгов получил бы по договору субподряда половину объема работ. По результатам рассмотрения заявок победителем электронного аукциона было признано ГУП "ДСУ-3".
"В настоящее время на рабочем месте Годунина проводятся обыски. Расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с региональным УФСБ России", - добавили в ведомстве.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 04:29
На Сахалине арестовали главу Макаровского района по подозрению во взятке
Также следователи расследуют дело в отношении 36-летнего гендиректора ГУП "ДСУ-3" Романа Головина. Он подозревается в "ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещённого в соответствии с антимонопольным законодательством, если это деяние повлекло извлечение дохода в особо крупном размере".
 
РоссияВладимирВладимирская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
22:55В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии подростка после удара током
Лента новостейМолния