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Наука
https://ria.ru/20210525/apple-1733836749.html
Инсайдеры раскрыли дизайн нового смартфона Apple
Инсайдеры раскрыли дизайн нового смартфона Apple - РИА Новости, 25.05.2021
Инсайдеры раскрыли дизайн нового смартфона Apple
Внешний вид нового поколения iPhone, воссозданный на основе утечек информации, раскрыт в Сети. Рендеры опубликованы инсайдерским ресурсом LeaksApplePro в... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:37
2021-05-25T15:37
наука
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технологии
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Внешний вид нового поколения iPhone, воссозданный на основе утечек информации, раскрыт в Сети. Рендеры опубликованы инсайдерским ресурсом LeaksApplePro в Twitter.Будущий iPhone 13 Pro отличается значительно уменьшенным экранным вырезом, в котором нашлось место для датчиков FaceID и фронтальной камеры. Якобы, в Купертино все-таки прислушались к пользователям, которые считают "челку" архаичным решением на фоне разнообразия в мире Android-смартфонов.Внешне корпус будет напоминать актуальный iPhone 12 Pro — глянцевое покрытие металлических торцов, матовое стекло задней панели и острые углы. Зато изменится оформление камерного блока, который будет плавно переходить в крышку смартфона. А вот три его датчика, если верить инсайдерам, сохранят разрешение в 12 Мп. Основному сенсору приписывают светочувствительный объектив с диафрагмой f/1,5 c семью пластиковыми линзами.Pro-версия iPhone 13 получит LTPO-дисплей с частотой обновления в 120 Гц. Производить для Apple эти экраны будет Samsung. Платформой для смартфона станет однокристальная система Apple A15, которая сохранит 5-нм техпроцесс.Презентация семейства смартфонов iPhone 13 ожидается в сентябре 2021 года, цена на устройства пока не раскрывается. Наиболее доступный iPhone 12 mini в России предлагается от 69 990 рублей.
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apple iphone, google android, apple, купертино, технологии

Инсайдеры раскрыли дизайн нового смартфона Apple

15:37 25.05.2021
 
© LeaksAppleProiPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro
© LeaksApplePro
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Внешний вид нового поколения iPhone, воссозданный на основе утечек информации, раскрыт в Сети. Рендеры опубликованы инсайдерским ресурсом LeaksApplePro в Twitter.
Будущий iPhone 13 Pro отличается значительно уменьшенным экранным вырезом, в котором нашлось место для датчиков FaceID и фронтальной камеры. Якобы, в Купертино все-таки прислушались к пользователям, которые считают "челку" архаичным решением на фоне разнообразия в мире Android-смартфонов.
Внешне корпус будет напоминать актуальный iPhone 12 Pro — глянцевое покрытие металлических торцов, матовое стекло задней панели и острые углы. Зато изменится оформление камерного блока, который будет плавно переходить в крышку смартфона. А вот три его датчика, если верить инсайдерам, сохранят разрешение в 12 Мп. Основному сенсору приписывают светочувствительный объектив с диафрагмой f/1,5 c семью пластиковыми линзами.
Pro-версия iPhone 13 получит LTPO-дисплей с частотой обновления в 120 Гц. Производить для Apple эти экраны будет Samsung. Платформой для смартфона станет однокристальная система Apple A15, которая сохранит 5-нм техпроцесс.
Презентация семейства смартфонов iPhone 13 ожидается в сентябре 2021 года, цена на устройства пока не раскрывается. Наиболее доступный iPhone 12 mini в России предлагается от 69 990 рублей.
 
НаукаApple iPhoneGoogle AndroidAppleКупертиноТехнологии
 
 
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