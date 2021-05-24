https://ria.ru/20210524/zhitie-1733632459.html

Староверы призвали внести "Житие протопопа Аввакума" в школьную программу

Староверы призвали внести "Житие протопопа Аввакума" в школьную программу - РИА Новости, 24.05.2021

Староверы призвали внести "Житие протопопа Аввакума" в школьную программу

Участники международного старообрядческого форума выразили надежду, что "Житие протопопа Аввакума" будет включено в школьную программу, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:04

2021-05-24T13:04

2021-05-24T13:04

религия и мировоззрение

старообрядцы

протопоп аввакум

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587731588_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_1d73fcc042f1b9b6daed5810e8749b8c.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Участники международного старообрядческого форума выразили надежду, что "Житие протопопа Аввакума" будет включено в школьную программу, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Роман Аторин, добавив, что обращения по этому поводу в государственные органы еще не было.Международный старообрядческий форум проходил в Москве 18-19 мая и был посвящен 400-летию со дня рождения Аввакума."Надеемся, что главное произведение протопопа – его "Житие" – войдет в школьную программу по литературе, в том числе и как пример крепкой любящей многодетной семьи протопопа Аввакума и Анастасии Марковны", - говорится в итоговом документе форума, опубликованном на сайте РПСЦ.Как сообщил Аторин, церковь еще не обращалась к государственным ведомствам по этому вопросу. "Официального обращения еще не было. Мы только начали работать в этом направлении", - пояснил он.Протопоп Аввакум (1620-1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов Русской православной церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах и в итоге был сожжен.Самым значительным его трудом и памятником литературы считается автобиография - "Житие протопопа Аввакума". Протопопа Аввакума как мученика за веру почитают последователи различных старообрядческих направлений. РПСЦ канонизировала его как священномученика.

https://ria.ru/20210520/staroobryadtsy-1733100917.html

https://ria.ru/20210518/avvakum-1732772504.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

старообрядцы, протопоп аввакум, русская православная старообрядческая церковь (рпсц)