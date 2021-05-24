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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210524/zhitie-1733632459.html
Староверы призвали внести "Житие протопопа Аввакума" в школьную программу
Староверы призвали внести "Житие протопопа Аввакума" в школьную программу - РИА Новости, 24.05.2021
Староверы призвали внести "Житие протопопа Аввакума" в школьную программу
Участники международного старообрядческого форума выразили надежду, что "Житие протопопа Аввакума" будет включено в школьную программу, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:04
2021-05-24T13:04
религия и мировоззрение
старообрядцы
протопоп аввакум
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Участники международного старообрядческого форума выразили надежду, что "Житие протопопа Аввакума" будет включено в школьную программу, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Роман Аторин, добавив, что обращения по этому поводу в государственные органы еще не было.Международный старообрядческий форум проходил в Москве 18-19 мая и был посвящен 400-летию со дня рождения Аввакума."Надеемся, что главное произведение протопопа – его "Житие" – войдет в школьную программу по литературе, в том числе и как пример крепкой любящей многодетной семьи протопопа Аввакума и Анастасии Марковны", - говорится в итоговом документе форума, опубликованном на сайте РПСЦ.Как сообщил Аторин, церковь еще не обращалась к государственным ведомствам по этому вопросу. "Официального обращения еще не было. Мы только начали работать в этом направлении", - пояснил он.Протопоп Аввакум (1620-1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов Русской православной церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах и в итоге был сожжен.Самым значительным его трудом и памятником литературы считается автобиография - "Житие протопопа Аввакума". Протопопа Аввакума как мученика за веру почитают последователи различных старообрядческих направлений. РПСЦ канонизировала его как священномученика.
https://ria.ru/20210520/staroobryadtsy-1733100917.html
https://ria.ru/20210518/avvakum-1732772504.html
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старообрядцы, протопоп аввакум, русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

Староверы призвали внести "Житие протопопа Аввакума" в школьную программу

13:04 24.05.2021
 
© Фото : предоставлено Сергеем СюхинымПамятник протопопу Аввакуму в Нарьян-Маре
Памятник протопопу Аввакуму в Нарьян-Маре - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : предоставлено Сергеем Сюхиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Участники международного старообрядческого форума выразили надежду, что "Житие протопопа Аввакума" будет включено в школьную программу, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Роман Аторин, добавив, что обращения по этому поводу в государственные органы еще не было.
Международный старообрядческий форум проходил в Москве 18-19 мая и был посвящен 400-летию со дня рождения Аввакума.
Посетители ярмарки в день праздника Святых Жён-Мироносиц в духовном центре старообрядчества Рогожская слобода в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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"Надеемся, что главное произведение протопопа – его "Житие" – войдет в школьную программу по литературе, в том числе и как пример крепкой любящей многодетной семьи протопопа Аввакума и Анастасии Марковны", - говорится в итоговом документе форума, опубликованном на сайте РПСЦ.
Как сообщил Аторин, церковь еще не обращалась к государственным ведомствам по этому вопросу. "Официального обращения еще не было. Мы только начали работать в этом направлении", - пояснил он.
Протопоп Аввакум (1620-1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов Русской православной церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах и в итоге был сожжен.
Самым значительным его трудом и памятником литературы считается автобиография - "Житие протопопа Аввакума". Протопопа Аввакума как мученика за веру почитают последователи различных старообрядческих направлений. РПСЦ канонизировала его как священномученика.
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Религия и мировоззрениестарообрядцыПротопоп АввакумРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)
 
 
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