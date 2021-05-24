https://ria.ru/20210524/tekhnologii-1733605237.html

Фонд развития IT поддержит разработку российских цифровых решений

Фонд развития IT поддержит разработку российских цифровых решений - РИА Новости, 24.05.2021

Фонд развития IT поддержит разработку российских цифровых решений

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) направит до 2024 года 20,5 миллиарда рублей на грантовую поддержку разработки и внедрения... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T10:59

2021-05-24T10:59

2021-05-24T10:59

россия

вэб

росинфокоминвест

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) направит до 2024 года 20,5 миллиарда рублей на грантовую поддержку разработки и внедрения отечественных цифровых решений, говорится в сообщении РФРИТ."В рамках федерального проекта "Цифровые технологии" на период до 2024 года РФРИТ будут направлены 20,5 миллиарда рублей на грантовую поддержку разработки и внедрения российских цифровых решений и 7 миллиардов рублей на возмещение затрат по использованию российского программного обеспечения (ПО) малым и средним бизнесом", - уточняется в сообщении.Отмечается, что Минцифры и ВЭБ осуществляют реформирование РФРИТ в соответствии с поручением премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в рамках которого набсовет принял решение о смене гендиректора и одобрил новые стратегические направления деятельности фонда. Осуществлять руководство фондом будет Александр Павлов, ранее занимавший должность советника главы Минцифры и курировавший направление международных отношений и экспорта российских цифровых решений.Помимо грантовой поддержки российских цифровых решений у фонда появятся три новых направления деятельности: обеспечение реализации мер поддержки и подготовка новых инициатив совместно с IT-отраслью, развитие направления Open Source разработки, а также обеспечение выхода отечественных цифровых решений на глобальный рынок. Для реализации экспорта таких решений РФРИТ будут переданы функции планируемого к ликвидации фонда "Росинфокоминвест".РФРИТ учрежден в январе 2017 года постановлением правительства РФ в целях поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий.

https://ria.ru/20210419/tekhnologii-1728882578.html

https://ria.ru/20210322/reforma-1602404882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вэб, росинфокоминвест, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии