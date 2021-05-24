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Иран проинформировал МАГАТЭ о продлении ядерной сделки на месяц
Иран проинформировал МАГАТЭ о продлении ядерной сделки на месяц - РИА Новости, 24.05.2021
Иран проинформировал МАГАТЭ о продлении ядерной сделки на месяц
МАГАТЭ и Тегеран договорились о продлении проверок агентства в Иране еще на один месяц, заявил в понедельник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:23
2021-05-24T13:50
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
магатэ
вена
иран
в мире
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ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. МАГАТЭ и Тегеран договорились о продлении проверок агентства в Иране еще на один месяц, заявил в понедельник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Он сообщил о долгой беседе с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи, в ходе которой стороны договорились, во-первых, что информация, собираемая на объектах в Иране, продолжит храниться и находиться под опекой МАГАТЭ. "Во-вторых, верификационная и мониторинговая деятельность продолжится в том объеме, как и сейчас, еще один месяц и завершится 24 июня", - заявил Гросси на пресс-конференции.Ранее постпред РФ Михаил Ульянов, возглавляющий делегацию на переговорах по ядерной сделке в Вене, заявлял, что продление проверок МАГАТЭ будет способствовать успеху переговоров.Иран также принял решение о продлении записи с камер, установленных на ядерных объектах, еще на один месяц, сообщило в понедельник иранское агентство ISNA со ссылкой на постоянного представителя ИРИ при международных организациях в Вене Казема Гариб-Абади. "Решение Ирана продлить запись с камер, установленных на ядерных объектах, еще на один месяц, было передано генеральному директору МАГАТЭ", - заявил Гариб-Абади.Иран 23 февраля ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ в связи с законом "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающим приостановку расширенных проверок и дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ.В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Тегерана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.При этом перед началом ограничения работы международной организации Тегеран заключил с ней временное соглашение, предполагающее продолжение "необходимой" верификационной деятельности и мониторинга в Иране в течение трех месяцев.Организация атомной энергии Ирана, в свою очередь, разъяснила, что Тегеран дал три месяца на снятие санкций, чтобы доступ МАГАТЭ к информации на определенных ядерных объектах был восстановлен: список объектов носит конфиденциальный характер, у МАГАТЭ не будет доступа ни к ним, ни к записям с камер на объектах. Список объектов не разглашался.Иран будет хранить информацию у себя в течение трех месяцев, не передавая их МАГАТЭ. Если санкции сняты не будут, записи будут стерты. При этом до визита Гросси в Иран сообщалось, что камеры могут быть демонтированы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/iran-1732913204.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), магатэ, вена, иран, в мире

Иран проинформировал МАГАТЭ о продлении ядерной сделки на месяц

13:23 24.05.2021 (обновлено: 13:50 24.05.2021)
 
© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : страница IAEA в Twitter
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ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. МАГАТЭ и Тегеран договорились о продлении проверок агентства в Иране еще на один месяц, заявил в понедельник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он сообщил о долгой беседе с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи, в ходе которой стороны договорились, во-первых, что информация, собираемая на объектах в Иране, продолжит храниться и находиться под опекой МАГАТЭ. "Во-вторых, верификационная и мониторинговая деятельность продолжится в том объеме, как и сейчас, еще один месяц и завершится 24 июня", - заявил Гросси на пресс-конференции.
Ранее постпред РФ Михаил Ульянов, возглавляющий делегацию на переговорах по ядерной сделке в Вене, заявлял, что продление проверок МАГАТЭ будет способствовать успеху переговоров.
Иран также принял решение о продлении записи с камер, установленных на ядерных объектах, еще на один месяц, сообщило в понедельник иранское агентство ISNA со ссылкой на постоянного представителя ИРИ при международных организациях в Вене Казема Гариб-Абади. "Решение Ирана продлить запись с камер, установленных на ядерных объектах, еще на один месяц, было передано генеральному директору МАГАТЭ", - заявил Гариб-Абади.
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Иран 23 февраля ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ в связи с законом "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающим приостановку расширенных проверок и дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ.
В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Тегерана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.
При этом перед началом ограничения работы международной организации Тегеран заключил с ней временное соглашение, предполагающее продолжение "необходимой" верификационной деятельности и мониторинга в Иране в течение трех месяцев.
Организация атомной энергии Ирана, в свою очередь, разъяснила, что Тегеран дал три месяца на снятие санкций, чтобы доступ МАГАТЭ к информации на определенных ядерных объектах был восстановлен: список объектов носит конфиденциальный характер, у МАГАТЭ не будет доступа ни к ним, ни к записям с камер на объектах. Список объектов не разглашался.
Иран будет хранить информацию у себя в течение трех месяцев, не передавая их МАГАТЭ. Если санкции сняты не будут, записи будут стерты. При этом до визита Гросси в Иран сообщалось, что камеры могут быть демонтированы.
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