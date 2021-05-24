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https://ria.ru/20210524/strelba-1733679506.html
Минниханов встретился с родителями детей, погибших при стрельбе в Казани
Минниханов встретился с родителями детей, погибших при стрельбе в Казани - РИА Новости, 25.05.2021
Минниханов встретился с родителями детей, погибших при стрельбе в Казани
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с родителями детей и родными учителей, погибших во время стрельбы в казанской гимназии № 175, он обсудил с... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-24T16:09
2021-05-25T02:08
республика татарстан
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
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КАЗАНЬ, 24 мая — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с родителями детей и родными учителей, погибших во время стрельбы в казанской гимназии № 175, он обсудил с ними вопросы помощи, сообщает пресс-служба главы республики."Президент Республики Татарстан сегодня провел встречу с родителями детей, погибших в результате трагедии в казанской школе № 175. Во встрече также приняли участие родные погибших учителей. Присутствующие на встрече муфтий Татарстана и митрополит Казанский и Татарстанский прочитали поминальные молитвы", — говорится в сообщении.Отмечается, что во время беседы Минниханов ответил на вопросы родных, также обсудил организацию всесторонней помощи семьям погибших.По всем возникающим дополнительным вопросам глава республики определил ответственными за их решение профильных министров.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210513/strelba-1732023121.html
https://ria.ru/20210511/ubiystvo-1731791471.html
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, общество

Минниханов встретился с родителями детей, погибших при стрельбе в Казани

16:09 24.05.2021 (обновлено: 02:08 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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КАЗАНЬ, 24 мая — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с родителями детей и родными учителей, погибших во время стрельбы в казанской гимназии № 175, он обсудил с ними вопросы помощи, сообщает пресс-служба главы республики.
"Президент Республики Татарстан сегодня провел встречу с родителями детей, погибших в результате трагедии в казанской школе № 175. Во встрече также приняли участие родные погибших учителей. Присутствующие на встрече муфтий Татарстана и митрополит Казанский и Татарстанский прочитали поминальные молитвы", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что во время беседы Минниханов ответил на вопросы родных, также обсудил организацию всесторонней помощи семьям погибших.
По всем возникающим дополнительным вопросам глава республики определил ответственными за их решение профильных министров.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Республика ТатарстанИльназ ГалявиевСтрельба в школе в КазаниРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
 
 
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