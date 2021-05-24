https://ria.ru/20210524/solntse-1733696697.html
Ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца
Ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца - РИА Новости, 24.05.2021
Ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца
Ученые отмечают резкий рост активности Солнца и прогнозируют трехдневную магнитную бурю на Земле, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:25
2021-05-24T17:25
2021-05-24T19:30
наука
земля
солнце
космос - риа наука
российская академия наук
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ученые отмечают резкий рост активности Солнца и прогнозируют трехдневную магнитную бурю на Земле, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.Так, 22 и 23 мая произошло 17 вспышек, часть из них сопровождалась выбросами солнечного вещества в межпланетное пространство, в том числе в направлении Земли.По расчетам специалистов, первое соприкосновение выброшенных масс с Землей произойдет около 22:00 25 мая. Это вызовет первые возмущения магнитного поля. Наиболее плотное ядро выброса достигнет нашей планеты около четырех утра 26 мая. На это время прогнозируются первые магнитные бури продолжительностью от трех до шести часов. В целом возмущенное состояние магнитного поля может сохраниться до конца дня 27 мая.При этом амплитуда магнитных бурь будет незначительной, несмотря на достаточно большую продолжительность, считают ученые.
https://ria.ru/20210420/burya-1729024053.html
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земля, солнце, космос - риа наука, российская академия наук
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Ученые отмечают резкий рост активности Солнца и прогнозируют трехдневную магнитную бурю на Земле, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца
Физического института РАН.
"Заметный, а по некоторым оценкам, крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности регистрируется на нашей звезде в течение последних нескольких дней", — говорится в сообщении.
Так, 22 и 23 мая произошло 17 вспышек, часть из них сопровождалась выбросами солнечного вещества в межпланетное пространство, в том числе в направлении Земли.
По расчетам специалистов, первое соприкосновение выброшенных масс с Землей произойдет около 22:00 25 мая. Это вызовет первые возмущения магнитного поля. Наиболее плотное ядро выброса достигнет нашей планеты около четырех утра 26 мая. На это время прогнозируются первые магнитные бури продолжительностью от трех до шести часов. В целом возмущенное состояние магнитного поля может сохраниться до конца дня 27 мая.
При этом амплитуда магнитных бурь будет незначительной, несмотря на достаточно большую продолжительность, считают ученые.