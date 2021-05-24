https://ria.ru/20210524/solntse-1733696697.html

Ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца

Ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца - РИА Новости, 24.05.2021

Ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца

Ученые отмечают резкий рост активности Солнца и прогнозируют трехдневную магнитную бурю на Земле, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:25

2021-05-24T17:25

2021-05-24T19:30

наука

земля

солнце

космос - риа наука

российская академия наук

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ученые отмечают резкий рост активности Солнца и прогнозируют трехдневную магнитную бурю на Земле, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.Так, 22 и 23 мая произошло 17 вспышек, часть из них сопровождалась выбросами солнечного вещества в межпланетное пространство, в том числе в направлении Земли.По расчетам специалистов, первое соприкосновение выброшенных масс с Землей произойдет около 22:00 25 мая. Это вызовет первые возмущения магнитного поля. Наиболее плотное ядро выброса достигнет нашей планеты около четырех утра 26 мая. На это время прогнозируются первые магнитные бури продолжительностью от трех до шести часов. В целом возмущенное состояние магнитного поля может сохраниться до конца дня 27 мая.При этом амплитуда магнитных бурь будет незначительной, несмотря на достаточно большую продолжительность, считают ученые.

https://ria.ru/20210420/burya-1729024053.html

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, солнце, космос - риа наука, российская академия наук