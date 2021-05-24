Бывшая домработница выдала секрет Пугачевой и Галкина
04:11 24.05.2021 (обновлено: 04:12 24.05.2021)
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Домработница Людмила Дороднова, которая тридцать лет работала у Аллы Пугачевой, а затем у Филиппа Киркорова, рассказала в эфире НТВ о начале отношений артистки с Максимом Галкиным.
Телеканал уточнил, что собеседница была первой, кто увидел Галкина на пороге дома Пугачевой.
"Он (Галкин. — Прим. Ред.) сначала приезжал в гости, сразу шутки были какие-то. <...> Во-первых, он без цветов не приезжал. У него всегда были красивые цветы, он без них не приезжал. Ну а чего Алле привозить? Для Аллы дороже было, чтобы он сам приехал", — утверждает Дороднова.
Подчеркивается, что некоторое время спустя примадонна уехала из дома, где жила с Киркоровым, и поселилась в гостинице "Балчуг".
"Потом, как говорится, она (Пугачева. — Прим. ред.) встречалась… Получается так, что я выдаю, что она встречалась с Максимом", — заявила экс-домработница.
Дороднова добавила, что в дальнейшем "все зависело только от Аллы".
Киркоров был четвертым мужем Пугачевой. Брак артисты заключили в марте 1994 года в Санкт-Петербурге. В мае того же года они обвенчались в Иерусалиме, однако в ноябре 2005 года они официально сообщили о своем разводе. Галкин и Пугачева в браке с 2011 года.
19 октября 2020, 02:08ШоубизКиркоров рассказал о разладе с Пугачевой