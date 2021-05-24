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Бывшая домработница выдала секрет Пугачевой и Галкина

Бывшая домработница выдала секрет Пугачевой и Галкина - РИА Новости, 24.05.2021

Бывшая домработница выдала секрет Пугачевой и Галкина

Домработница Людмила Дороднова, которая тридцать лет работала у Аллы Пугачевой, а затем у Филиппа Киркорова, рассказала в эфире НТВ о начале отношений артистки... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T04:11

2021-05-24T04:11

2021-05-24T04:12

людмила дороднова

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нтв (телеканал)

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филипп киркоров

алла пугачева

иерусалим

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Домработница Людмила Дороднова, которая тридцать лет работала у Аллы Пугачевой, а затем у Филиппа Киркорова, рассказала в эфире НТВ о начале отношений артистки с Максимом Галкиным.Телеканал уточнил, что собеседница была первой, кто увидел Галкина на пороге дома Пугачевой.Подчеркивается, что некоторое время спустя примадонна уехала из дома, где жила с Киркоровым, и поселилась в гостинице "Балчуг". Дороднова добавила, что в дальнейшем "все зависело только от Аллы".Киркоров был четвертым мужем Пугачевой. Брак артисты заключили в марте 1994 года в Санкт-Петербурге. В мае того же года они обвенчались в Иерусалиме, однако в ноябре 2005 года они официально сообщили о своем разводе. Галкин и Пугачева в браке с 2011 года.

https://ria.ru/20201019/kirkorov-1580407086.html

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иерусалим

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людмила дороднова, россия, знаменитости, нтв (телеканал), максим галкин, филипп киркоров, алла пугачева, иерусалим, санкт-петербург