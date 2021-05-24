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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210524/sekret-1733582964.html
Бывшая домработница выдала секрет Пугачевой и Галкина
Бывшая домработница выдала секрет Пугачевой и Галкина - РИА Новости, 24.05.2021
Бывшая домработница выдала секрет Пугачевой и Галкина
Домработница Людмила Дороднова, которая тридцать лет работала у Аллы Пугачевой, а затем у Филиппа Киркорова, рассказала в эфире НТВ о начале отношений артистки... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T04:11
2021-05-24T04:12
людмила дороднова
шоубиз
россия
знаменитости
нтв (телеканал)
максим галкин
филипп киркоров
алла пугачева
иерусалим
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Домработница Людмила Дороднова, которая тридцать лет работала у Аллы Пугачевой, а затем у Филиппа Киркорова, рассказала в эфире НТВ о начале отношений артистки с Максимом Галкиным.Телеканал уточнил, что собеседница была первой, кто увидел Галкина на пороге дома Пугачевой.Подчеркивается, что некоторое время спустя примадонна уехала из дома, где жила с Киркоровым, и поселилась в гостинице "Балчуг". Дороднова добавила, что в дальнейшем "все зависело только от Аллы".Киркоров был четвертым мужем Пугачевой. Брак артисты заключили в марте 1994 года в Санкт-Петербурге. В мае того же года они обвенчались в Иерусалиме, однако в ноябре 2005 года они официально сообщили о своем разводе. Галкин и Пугачева в браке с 2011 года.
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людмила дороднова, россия, знаменитости, нтв (телеканал), максим галкин, филипп киркоров, алла пугачева, иерусалим, санкт-петербург

Бывшая домработница выдала секрет Пугачевой и Галкина

04:11 24.05.2021 (обновлено: 04:12 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАлла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Домработница Людмила Дороднова, которая тридцать лет работала у Аллы Пугачевой, а затем у Филиппа Киркорова, рассказала в эфире НТВ о начале отношений артистки с Максимом Галкиным.
Телеканал уточнил, что собеседница была первой, кто увидел Галкина на пороге дома Пугачевой.

"Он (Галкин. — Прим. Ред.) сначала приезжал в гости, сразу шутки были какие-то. <...> Во-первых, он без цветов не приезжал. У него всегда были красивые цветы, он без них не приезжал. Ну а чего Алле привозить? Для Аллы дороже было, чтобы он сам приехал", — утверждает Дороднова.

Подчеркивается, что некоторое время спустя примадонна уехала из дома, где жила с Киркоровым, и поселилась в гостинице "Балчуг".

"Потом, как говорится, она (Пугачева. — Прим. ред.) встречалась… Получается так, что я выдаю, что она встречалась с Максимом", — заявила экс-домработница.

Дороднова добавила, что в дальнейшем "все зависело только от Аллы".
Киркоров был четвертым мужем Пугачевой. Брак артисты заключили в марте 1994 года в Санкт-Петербурге. В мае того же года они обвенчались в Иерусалиме, однако в ноябре 2005 года они официально сообщили о своем разводе. Галкин и Пугачева в браке с 2011 года.
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ШоубизЛюдмила ДородноваРоссияЗнаменитостиНТВ (телеканал)Максим ГалкинФилипп КиркоровАлла ПугачеваИерусалимСанкт-Петербург
 
 
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