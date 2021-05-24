https://ria.ru/20210524/sanktsii-1733706928.html

Британия пригрозила санкциями против "Северного потока — 2" из-за рейса Ryanair

Британия пригрозила санкциями против "Северного потока — 2" из-за рейса Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021

Британия пригрозила санкциями против "Северного потока — 2" из-за рейса Ryanair

Великобритания обсудит с союзниками санкции против газопровода "Северный поток — 2", заявил глава британского МИД Доминик Рааб. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T18:11

2021-05-24T18:11

2021-05-24T22:08

доминик рааб

северный поток — 2

форин-офис

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603761602_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_47e2c7d1c4d42bccf2e4dc5793ad5706.jpg

ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания обсудит с союзниками санкции против газопровода "Северный поток — 2", заявил глава британского МИД Доминик Рааб.Ввести британские санкции против "Северного потока — 2" и трубопровода "Ямал — Европа", проходящего через Белоруссию, предложил на слушаниях в палате общин в понедельник глава международного комитета Том Тугендхат, по инициативе которого было созвано заседание для обсуждения инцидента с самолетом Ryanair."Он (Тугендхат. — Прим. ред.) заметил, что еще одной мерой является "Северный поток". Мы определимся по ней и проконсультируемся с нашими партнерами, после чего посмотрим, какие дальнейшие шаги будут предприняты. <...> Мы в срочном порядке обсудим все возможности (введения новых санкций против Белоруссии. — Прим. ред.). Но важно, чтобы наши усилия были скоординированы", — сказал Рааб.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210524/minsk-1733706301.html

https://ria.ru/20210524/nadezhda-1733688791.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

доминик рааб, северный поток — 2, форин-офис, великобритания, в мире