Британия пригрозила санкциями против "Северного потока — 2" из-за рейса Ryanair
18:11 24.05.2021 (обновлено: 22:08 24.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания обсудит с союзниками санкции против газопровода "Северный поток — 2", заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
Ввести британские санкции против "Северного потока — 2" и трубопровода "Ямал — Европа", проходящего через Белоруссию, предложил на слушаниях в палате общин в понедельник глава международного комитета Том Тугендхат, по инициативе которого было созвано заседание для обсуждения инцидента с самолетом Ryanair.
"Следует остановить "Северный поток — 2" и энергопровод "Ямал" ("Ямал — Европа"), который проходит через Белоруссию и который дает деньги этому тираническому режиму", — сказал Тугендхат, обращаясь к Раабу.
"Он (Тугендхат. — Прим. ред.) заметил, что еще одной мерой является "Северный поток". Мы определимся по ней и проконсультируемся с нашими партнерами, после чего посмотрим, какие дальнейшие шаги будут предприняты. <...> Мы в срочном порядке обсудим все возможности (введения новых санкций против Белоруссии. — Прим. ред.). Но важно, чтобы наши усилия были скоординированы", — сказал Рааб.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.