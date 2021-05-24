https://ria.ru/20210524/samolet-1733628229.html

В Кремле ответили на вопрос об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

В Кремле ответили на вопрос об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске - РИА Новости, 24.05.2021

В Кремле ответили на вопрос об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

В Кремле считают, что надо дать трезвую оценку ситуации с посадкой в Минске самолета Ryanair, и не хотят участвовать в гонке с осуждением или поддержкой... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:42

2021-05-24T12:42

2021-05-24T13:31

дмитрий песков

москва

россия

ryanair

минск

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729544096_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_a5e3eb2269785ae5c831343c7595cc18.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Кремле считают, что надо дать трезвую оценку ситуации с посадкой в Минске самолета Ryanair, и не хотят участвовать в гонке с осуждением или поддержкой кого-либо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы."Пока просто нужно трезво дать оценку этому событию с этим самолетом. Понимаете, кто-то требует санкций, кто-то говорит, что все абсолютно от "а" до "я" соответствовало международным авиационным правилам и нормам. В данном случае здесь много противоречивых заявлений, и мы сейчас не хотели бы участвовать в этой гонке - наперегонки кого-то осуждать или что-то поддерживать", - продолжил представитель Кремля.Отвечая на вопрос о том, советовались ли белорусские власти с российскими коллегами в момент этого инцидента, учитывая союзнические отношения Москвы и Минска, он сказал, что не обладает никакой информацией на этот счет."Вы знаете, что, разумеется, в рамках наших союзнических отношений и авиационные власти, и диспетчеры, и специальные службы находятся в теснейшем постоянном контакте. Поэтому в данном случае контакт постоянный, не только из-за этого события", - сказал Песков.Пресс-секретаря президента РФ также попросили прокомментировать утверждения белорусской оппозиции о том, что в операции по задержанию Протасевича якобы замешана Россия и что на борту этого самолета находились российские агенты."Нет, это последнее, что я хотел бы комментировать. Мы не располагаем такой информацией - кто там находился, что... Здесь нет никаких комментариев", - ответил он.

https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

москва

россия

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, москва, россия, ryanair, минск, белоруссия