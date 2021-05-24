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В Кремле ответили на вопрос об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
В Кремле ответили на вопрос об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске - РИА Новости, 24.05.2021
В Кремле ответили на вопрос об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
В Кремле считают, что надо дать трезвую оценку ситуации с посадкой в Минске самолета Ryanair, и не хотят участвовать в гонке с осуждением или поддержкой... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:42
2021-05-24T13:31
дмитрий песков
москва
россия
ryanair
минск
белоруссия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Кремле считают, что надо дать трезвую оценку ситуации с посадкой в Минске самолета Ryanair, и не хотят участвовать в гонке с осуждением или поддержкой кого-либо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы."Пока просто нужно трезво дать оценку этому событию с этим самолетом. Понимаете, кто-то требует санкций, кто-то говорит, что все абсолютно от "а" до "я" соответствовало международным авиационным правилам и нормам. В данном случае здесь много противоречивых заявлений, и мы сейчас не хотели бы участвовать в этой гонке - наперегонки кого-то осуждать или что-то поддерживать", - продолжил представитель Кремля.Отвечая на вопрос о том, советовались ли белорусские власти с российскими коллегами в момент этого инцидента, учитывая союзнические отношения Москвы и Минска, он сказал, что не обладает никакой информацией на этот счет."Вы знаете, что, разумеется, в рамках наших союзнических отношений и авиационные власти, и диспетчеры, и специальные службы находятся в теснейшем постоянном контакте. Поэтому в данном случае контакт постоянный, не только из-за этого события", - сказал Песков.Пресс-секретаря президента РФ также попросили прокомментировать утверждения белорусской оппозиции о том, что в операции по задержанию Протасевича якобы замешана Россия и что на борту этого самолета находились российские агенты."Нет, это последнее, что я хотел бы комментировать. Мы не располагаем такой информацией - кто там находился, что... Здесь нет никаких комментариев", - ответил он.
https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html
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дмитрий песков, москва, россия, ryanair, минск, белоруссия

В Кремле ответили на вопрос об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

12:42 24.05.2021 (обновлено: 13:31 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Кремле считают, что надо дать трезвую оценку ситуации с посадкой в Минске самолета Ryanair, и не хотят участвовать в гонке с осуждением или поддержкой кого-либо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
"Я не стал бы здесь как-то объединять все в единую систему, все-таки это разные субстанции", - сказал Песков в ответ на просьбу оценить политические последствия этого инцидента, в том числе его влияние на отношения России и Европы и диалог с американцами в преддверии планируемого саммита РФ-США.
"Пока просто нужно трезво дать оценку этому событию с этим самолетом. Понимаете, кто-то требует санкций, кто-то говорит, что все абсолютно от "а" до "я" соответствовало международным авиационным правилам и нормам. В данном случае здесь много противоречивых заявлений, и мы сейчас не хотели бы участвовать в этой гонке - наперегонки кого-то осуждать или что-то поддерживать", - продолжил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о том, советовались ли белорусские власти с российскими коллегами в момент этого инцидента, учитывая союзнические отношения Москвы и Минска, он сказал, что не обладает никакой информацией на этот счет.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
11:41
"Как в кино". Пассажир рейса Ryanair рассказал о посадке в Минске
"Вы знаете, что, разумеется, в рамках наших союзнических отношений и авиационные власти, и диспетчеры, и специальные службы находятся в теснейшем постоянном контакте. Поэтому в данном случае контакт постоянный, не только из-за этого события", - сказал Песков.
Пресс-секретаря президента РФ также попросили прокомментировать утверждения белорусской оппозиции о том, что в операции по задержанию Протасевича якобы замешана Россия и что на борту этого самолета находились российские агенты.
"Нет, это последнее, что я хотел бы комментировать. Мы не располагаем такой информацией - кто там находился, что... Здесь нет никаких комментариев", - ответил он.
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