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Общественник предложил способ борьбы с нежелательными рекламными звонками
Общественник предложил способ борьбы с нежелательными рекламными звонками - РИА Новости, 24.05.2021
Общественник предложил способ борьбы с нежелательными рекламными звонками
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к руководителю центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия"... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T08:40
2021-05-24T10:57
россия
ленинградская область
общество
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к руководителю центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александру Борисову с предложением внести в Госдуму от фракции законопроект, обязывающий рекламодателей оплачивать абонентам свои звонки с предложениями в размере до 20 рублей в минуту на телефон."Прошу вас поддержать предложение о взимании платы за звонок с "рекламным предложением" с "рекламодателя" и зачислением этой суммы на счёт владельца номера сотового телефона, на который произведён звонок без разрешения собственника персональных данных, и направить данное обращение для дальнейшей реализации в качестве законодательного положения во фракцию "Единая Россия" в Государственной думе Российской Федерации", - говорится в письме Борисову, которое есть в распоряжении РИА Новости.По словам Петрова, практически все население страны страдает от вездесуще-назойливой телефонной рекламы, которая застаёт человека буквально везде и от которой нет никакой защиты, также в процессе работы с личными персональными данными – номерами мобильных телефонов – у сотовых операторов происходили их утечки."Раз сотовые операторы не смогли обеспечить конфиденциальность информации, то их можно обязать предложить владельцу номера сотового телефона, в качестве дополнительной компенсации за причиненный ущерб, возможность получить деньги за пользование своими персональными данными и только в этом случае прослушать звонок. Иными словами, раз уже не избежать нежелательного звонка, то человек будет получать хотя бы 10-20 рублей в минуту, а назойливый и беспардонный рекламодатель будет их оплачивать", - пояснил он.
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россия, ленинградская область, общество

Общественник предложил способ борьбы с нежелательными рекламными звонками

08:40 24.05.2021 (обновлено: 10:57 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина говорит по телефону. Архивное фото
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к руководителю центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александру Борисову с предложением внести в Госдуму от фракции законопроект, обязывающий рекламодателей оплачивать абонентам свои звонки с предложениями в размере до 20 рублей в минуту на телефон.
"Прошу вас поддержать предложение о взимании платы за звонок с "рекламным предложением" с "рекламодателя" и зачислением этой суммы на счёт владельца номера сотового телефона, на который произведён звонок без разрешения собственника персональных данных, и направить данное обращение для дальнейшей реализации в качестве законодательного положения во фракцию "Единая Россия" в Государственной думе Российской Федерации", - говорится в письме Борисову, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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По словам Петрова, практически все население страны страдает от вездесуще-назойливой телефонной рекламы, которая застаёт человека буквально везде и от которой нет никакой защиты, также в процессе работы с личными персональными данными – номерами мобильных телефонов – у сотовых операторов происходили их утечки.
"Раз сотовые операторы не смогли обеспечить конфиденциальность информации, то их можно обязать предложить владельцу номера сотового телефона, в качестве дополнительной компенсации за причиненный ущерб, возможность получить деньги за пользование своими персональными данными и только в этом случае прослушать звонок. Иными словами, раз уже не избежать нежелательного звонка, то человек будет получать хотя бы 10-20 рублей в минуту, а назойливый и беспардонный рекламодатель будет их оплачивать", - пояснил он.
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