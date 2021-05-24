https://ria.ru/20210524/reklama-1733589079.html

Общественник предложил способ борьбы с нежелательными рекламными звонками

Общественник предложил способ борьбы с нежелательными рекламными звонками - РИА Новости, 24.05.2021

Общественник предложил способ борьбы с нежелательными рекламными звонками

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к руководителю центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия"... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T08:40

2021-05-24T08:40

2021-05-24T10:57

россия

ленинградская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153020/98/1530209848_0:42:1500:886_1920x0_80_0_0_5cf3755be67c54fa08b88e66eb6e0596.jpg

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к руководителю центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александру Борисову с предложением внести в Госдуму от фракции законопроект, обязывающий рекламодателей оплачивать абонентам свои звонки с предложениями в размере до 20 рублей в минуту на телефон."Прошу вас поддержать предложение о взимании платы за звонок с "рекламным предложением" с "рекламодателя" и зачислением этой суммы на счёт владельца номера сотового телефона, на который произведён звонок без разрешения собственника персональных данных, и направить данное обращение для дальнейшей реализации в качестве законодательного положения во фракцию "Единая Россия" в Государственной думе Российской Федерации", - говорится в письме Борисову, которое есть в распоряжении РИА Новости.По словам Петрова, практически все население страны страдает от вездесуще-назойливой телефонной рекламы, которая застаёт человека буквально везде и от которой нет никакой защиты, также в процессе работы с личными персональными данными – номерами мобильных телефонов – у сотовых операторов происходили их утечки."Раз сотовые операторы не смогли обеспечить конфиденциальность информации, то их можно обязать предложить владельцу номера сотового телефона, в качестве дополнительной компенсации за причиненный ущерб, возможность получить деньги за пользование своими персональными данными и только в этом случае прослушать звонок. Иными словами, раз уже не избежать нежелательного звонка, то человек будет получать хотя бы 10-20 рублей в минуту, а назойливый и беспардонный рекламодатель будет их оплачивать", - пояснил он.

https://ria.ru/20210511/spam-1731759798.html

https://ria.ru/20210206/reklama-1596265214.html

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ленинградская область, общество