https://ria.ru/20210524/professii-1733588641.html
Названы наиболее востребованные в России профессии
Названы наиболее востребованные в России профессии - РИА Новости, 24.05.2021
Названы наиболее востребованные в России профессии
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, какие профессии сейчас наиболее востребованы в стране. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T08:30
2021-05-24T08:30
2021-05-24T11:00
кем стать
навигатор абитуриента
светлана бессараб
госдума рф
мисис
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, какие профессии сейчас наиболее востребованы в стране.Получить подготовку по этим направлениям можно в центрах занятости, добавила депутат.По мнению коллеги Бессараб по думскому комитету Валентины Кабановой, в ближайшее время наибольшим спросом будут пользоваться специалисты в сфере IT-технологий и робототехники, а также строители и работники обсуживающего персонала для беспилотного общественного транспорта."Сложнее же всего найти работу тем, кто получил образование по специальности юриста или специалиста по государственному и муниципальному управлению", — добавила парламентарий.Директор Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир Пирожков, со своей стороны, полагает, что самыми востребованными в будущем окажутся такие специальности, как архитектор генома, дизайнер имплантатов, молекулярный диетолог и консультант по здоровой старости.
https://na.ria.ru/20210517/professii-1732581726.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кем стать, навигатор абитуриента, светлана бессараб, госдума рф, мисис, общество