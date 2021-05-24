https://ria.ru/20210524/professii-1733588641.html

Названы наиболее востребованные в России профессии

Названы наиболее востребованные в России профессии - РИА Новости, 24.05.2021

Названы наиболее востребованные в России профессии

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, какие профессии сейчас наиболее востребованы в стране. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T08:30

2021-05-24T08:30

2021-05-24T11:00

кем стать

навигатор абитуриента

светлана бессараб

госдума рф

мисис

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582159931_0:154:2000:1279_1920x0_80_0_0_b703d33e1529eb73f0d95c0beda99ba0.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, какие профессии сейчас наиболее востребованы в стране.Получить подготовку по этим направлениям можно в центрах занятости, добавила депутат.По мнению коллеги Бессараб по думскому комитету Валентины Кабановой, в ближайшее время наибольшим спросом будут пользоваться специалисты в сфере IT-технологий и робототехники, а также строители и работники обсуживающего персонала для беспилотного общественного транспорта."Сложнее же всего найти работу тем, кто получил образование по специальности юриста или специалиста по государственному и муниципальному управлению", — добавила парламентарий.Директор Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир Пирожков, со своей стороны, полагает, что самыми востребованными в будущем окажутся такие специальности, как архитектор генома, дизайнер имплантатов, молекулярный диетолог и консультант по здоровой старости.

https://na.ria.ru/20210517/professii-1732581726.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, светлана бессараб, госдума рф, мисис, общество