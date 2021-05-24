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Названы наиболее востребованные в России профессии
Названы наиболее востребованные в России профессии - РИА Новости, 24.05.2021
Названы наиболее востребованные в России профессии
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, какие профессии сейчас наиболее востребованы в стране. РИА Новости, 24.05.2021
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, какие профессии сейчас наиболее востребованы в стране.Получить подготовку по этим направлениям можно в центрах занятости, добавила депутат.По мнению коллеги Бессараб по думскому комитету Валентины Кабановой, в ближайшее время наибольшим спросом будут пользоваться специалисты в сфере IT-технологий и робототехники, а также строители и работники обсуживающего персонала для беспилотного общественного транспорта."Сложнее же всего найти работу тем, кто получил образование по специальности юриста или специалиста по государственному и муниципальному управлению", — добавила парламентарий.Директор Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир Пирожков, со своей стороны, полагает, что самыми востребованными в будущем окажутся такие специальности, как архитектор генома, дизайнер имплантатов, молекулярный диетолог и консультант по здоровой старости.
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кем стать, навигатор абитуриента, светлана бессараб, госдума рф, мисис, общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

08:30 24.05.2021 (обновлено: 11:00 24.05.2021)
 
© Depositphotos / HayDmitriy3D-дизайнер за работой
3D-дизайнер за работой - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Depositphotos / HayDmitriy
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, какие профессии сейчас наиболее востребованы в стране.

"Это курьер, водитель, бухгалтер, арт-дизайнер и IT-дизайнер", — сказала она в беседе с порталом URA.RU.

Получить подготовку по этим направлениям можно в центрах занятости, добавила депутат.
По мнению коллеги Бессараб по думскому комитету Валентины Кабановой, в ближайшее время наибольшим спросом будут пользоваться специалисты в сфере IT-технологий и робототехники, а также строители и работники обсуживающего персонала для беспилотного общественного транспорта.
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Исследование показало, как россияне выбирают будущую профессию
"Сложнее же всего найти работу тем, кто получил образование по специальности юриста или специалиста по государственному и муниципальному управлению", — добавила парламентарий.
Директор Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС" Владимир Пирожков, со своей стороны, полагает, что самыми востребованными в будущем окажутся такие специальности, как архитектор генома, дизайнер имплантатов, молекулярный диетолог и консультант по здоровой старости.
 
Кем статьНавигатор абитуриентаСветлана БессарабГосдума РФМИСиСОбщество
 
 
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