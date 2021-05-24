https://ria.ru/20210524/proekt-1733686100.html

В Госдуме назвали ресурсы, подпадающие под действие проекта об IT-гигантах

В Госдуме назвали ресурсы, подпадающие под действие проекта об IT-гигантах - РИА Новости, 24.05.2021

В Госдуме назвали ресурсы, подпадающие под действие проекта об IT-гигантах

В перечень подпадающих под действие законопроекта, обязывающего IT-гигантов открывать филиалы в России, потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:36

2021-05-24T16:36

2021-05-24T17:17

tiktok

aliexpress

ikea international group

госдума рф

александр хинштейн

общество

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В перечень подпадающих под действие законопроекта, обязывающего IT-гигантов открывать филиалы в России, потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Aliexpress, Gmail, Ikea, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн."Пока в перечне потенциально "приземляющихся" 20 ресурсов. Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv. Мессенджеры, почтовые сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail. Поисковики: Google, Bing.com. Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. Онлайн-торговля: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com. А также - Wikipedia.org", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что в понедельник были направлены приглашения всем IT-гигантам, потенциально подпадающим под требование законопроекта, для участия в заседании комитета.Согласно проекту, владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России должны будут создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.

https://ria.ru/20210520/tiktok-1733171481.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, aliexpress, ikea international group, госдума рф, александр хинштейн, общество