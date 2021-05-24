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В Госдуме назвали ресурсы, подпадающие под действие проекта об IT-гигантах
В Госдуме назвали ресурсы, подпадающие под действие проекта об IT-гигантах - РИА Новости, 24.05.2021
В Госдуме назвали ресурсы, подпадающие под действие проекта об IT-гигантах
В перечень подпадающих под действие законопроекта, обязывающего IT-гигантов открывать филиалы в России, потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:36
2021-05-24T17:17
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aliexpress
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александр хинштейн
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В перечень подпадающих под действие законопроекта, обязывающего IT-гигантов открывать филиалы в России, потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Aliexpress, Gmail, Ikea, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн."Пока в перечне потенциально "приземляющихся" 20 ресурсов. Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv. Мессенджеры, почтовые сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail. Поисковики: Google, Bing.com. Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. Онлайн-торговля: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com. А также - Wikipedia.org", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что в понедельник были направлены приглашения всем IT-гигантам, потенциально подпадающим под требование законопроекта, для участия в заседании комитета.Согласно проекту, владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России должны будут создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.
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tiktok, aliexpress, ikea international group, госдума рф, александр хинштейн, общество

В Госдуме назвали ресурсы, подпадающие под действие проекта об IT-гигантах

16:36 24.05.2021 (обновлено: 17:17 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В перечень подпадающих под действие законопроекта, обязывающего IT-гигантов открывать филиалы в России, потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Aliexpress, Gmail, Ikea, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Пока в перечне потенциально "приземляющихся" 20 ресурсов. Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv. Мессенджеры, почтовые сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail. Поисковики: Google, Bing.com. Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. Онлайн-торговля: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com. А также - Wikipedia.org", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в понедельник были направлены приглашения всем IT-гигантам, потенциально подпадающим под требование законопроекта, для участия в заседании комитета.
"Как и обещал, мы готовы к открытому обсуждению инициативы со всеми заинтересованными сторонами. Обращения направлены по электронным адресам головных офисов, как на русском, так и на английском языках. Рассчитываем увидеть и услышать коллег - если не оффлайн, то хотя бы онлайн", - добавил глава думского комитета.
Согласно проекту, владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России должны будут создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.
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