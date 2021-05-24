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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210524/privika-1733619111.html
Матвиенко призвала всех взять пример с Путина и сделать прививку от COVID
Матвиенко призвала всех взять пример с Путина и сделать прививку от COVID - РИА Новости, 24.05.2021
Матвиенко призвала всех взять пример с Путина и сделать прививку от COVID
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех жителей России взять пример с президента РФ Владимира Путина и сделать прививку от коронавируса. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:59
2021-05-24T11:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
владимир путин
кемерово
общество
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КЕМЕРОВО, 24 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех жителей России взять пример с президента РФ Владимира Путина и сделать прививку от коронавируса.В ходе поездки в Кемерово спикер СФ призвала активнее вести разъяснительную работу по важности вакцинации от коронавируса."Всем надо привиться и чувствовать себя свободно, особенно в канун лета, для того чтобы можно было передвигаться, поехать в отпуск, детей отправить в детский лагерь, надо прививаться", - сказала Матвиенко журналистам."Надо слушать врачей, надо слушать наши санитарные службы и брать пример с президента, который тоже привился", - заключила она.
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коронавирус в россии, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, кемерово, общество

Матвиенко призвала всех взять пример с Путина и сделать прививку от COVID

11:59 24.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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КЕМЕРОВО, 24 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех жителей России взять пример с президента РФ Владимира Путина и сделать прививку от коронавируса.
В ходе поездки в Кемерово спикер СФ призвала активнее вести разъяснительную работу по важности вакцинации от коронавируса.
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"Всем надо привиться и чувствовать себя свободно, особенно в канун лета, для того чтобы можно было передвигаться, поехать в отпуск, детей отправить в детский лагерь, надо прививаться", - сказала Матвиенко журналистам.
"Надо слушать врачей, надо слушать наши санитарные службы и брать пример с президента, который тоже привился", - заключила она.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинКемеровоОбщество
 
 
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