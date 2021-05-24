https://ria.ru/20210524/privika-1733619111.html

Матвиенко призвала всех взять пример с Путина и сделать прививку от COVID

Матвиенко призвала всех взять пример с Путина и сделать прививку от COVID - РИА Новости, 24.05.2021

Матвиенко призвала всех взять пример с Путина и сделать прививку от COVID

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех жителей России взять пример с президента РФ Владимира Путина и сделать прививку от коронавируса. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:59

2021-05-24T11:59

2021-05-24T11:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

владимир путин

кемерово

общество

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КЕМЕРОВО, 24 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех жителей России взять пример с президента РФ Владимира Путина и сделать прививку от коронавируса.В ходе поездки в Кемерово спикер СФ призвала активнее вести разъяснительную работу по важности вакцинации от коронавируса."Всем надо привиться и чувствовать себя свободно, особенно в канун лета, для того чтобы можно было передвигаться, поехать в отпуск, детей отправить в детский лагерь, надо прививаться", - сказала Матвиенко журналистам."Надо слушать врачей, надо слушать наши санитарные службы и брать пример с президента, который тоже привился", - заключила она.

https://ria.ru/20210521/peskov-1733245828.html

россия

кемерово

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коронавирус в россии, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, кемерово, общество