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Матвиенко призвала всех взять пример с Путина и сделать прививку от COVID
Матвиенко призвала всех взять пример с Путина и сделать прививку от COVID - РИА Новости, 24.05.2021
Матвиенко призвала всех взять пример с Путина и сделать прививку от COVID
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех жителей России взять пример с президента РФ Владимира Путина и сделать прививку от коронавируса. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:59
2021-05-24T11:59
2021-05-24T11:59
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кемерово
общество
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КЕМЕРОВО, 24 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех жителей России взять пример с президента РФ Владимира Путина и сделать прививку от коронавируса.В ходе поездки в Кемерово спикер СФ призвала активнее вести разъяснительную работу по важности вакцинации от коронавируса."Всем надо привиться и чувствовать себя свободно, особенно в канун лета, для того чтобы можно было передвигаться, поехать в отпуск, детей отправить в детский лагерь, надо прививаться", - сказала Матвиенко журналистам."Надо слушать врачей, надо слушать наши санитарные службы и брать пример с президента, который тоже привился", - заключила она.
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коронавирус в россии, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, кемерово, общество