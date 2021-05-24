https://ria.ru/20210524/polet-1733701742.html

Британия ввела запрет на полеты компании "Белавиа"

Британия ввела запрет на полеты компании "Белавиа" - РИА Новости, 24.05.2021

Британия ввела запрет на полеты компании "Белавиа"

Великобритания ввела запрет на полеты в стране белорусского авиаперевозчика "Белавиа", сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:44

2021-05-24T17:44

2021-05-24T19:31

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Великобритания ввела запрет на полеты в стране белорусского авиаперевозчика "Белавиа", сообщает агентство Франс Пресс.По его данным, министр транспорта страны Грант Шэппс приостановил действие разрешения на полеты в стране белорусского авиаперевозчика "Белавиа", который совершает ежедневные перелеты из лондонского аэропорта "Гатвик" в Минск через Париж совместно с авиакомпанией Air France.Управление гражданской авиации Великобритании (Civil Aviation Authority (CAA) приостановило полеты для белорусских авиаперевозчиков, включая авиакомпанию "Белавиа" и всех чартерных перевозчиков. Об этом в понедельник заявило ведомство."В соответствии с решением правительства Великобритании, Управление гражданской авиации Великобритании приостановило действие всех разрешений иностранных перевозчиков, имеющихся у белорусских авиаперевозчиков, до дальнейшего уведомления. Эта приостановка касается как регулярных операторов, в том числе белорусской авиакомпании "Белавиа", так и чартерных авиаперевозчиков", - говорится в заявлении.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html

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ryanair, белавиа, эдвард сноуден, эво моралес, air france, боливия, вена, в мире, белоруссия