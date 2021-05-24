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Британия ввела запрет на полеты компании "Белавиа"
Британия ввела запрет на полеты компании "Белавиа" - РИА Новости, 24.05.2021
Британия ввела запрет на полеты компании "Белавиа"
Великобритания ввела запрет на полеты в стране белорусского авиаперевозчика "Белавиа", сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:44
2021-05-24T19:31
ryanair
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эдвард сноуден
эво моралес
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Великобритания ввела запрет на полеты в стране белорусского авиаперевозчика "Белавиа", сообщает агентство Франс Пресс.По его данным, министр транспорта страны Грант Шэппс приостановил действие разрешения на полеты в стране белорусского авиаперевозчика "Белавиа", который совершает ежедневные перелеты из лондонского аэропорта "Гатвик" в Минск через Париж совместно с авиакомпанией Air France.Управление гражданской авиации Великобритании (Civil Aviation Authority (CAA) приостановило полеты для белорусских авиаперевозчиков, включая авиакомпанию "Белавиа" и всех чартерных перевозчиков. Об этом в понедельник заявило ведомство."В соответствии с решением правительства Великобритании, Управление гражданской авиации Великобритании приостановило действие всех разрешений иностранных перевозчиков, имеющихся у белорусских авиаперевозчиков, до дальнейшего уведомления. Эта приостановка касается как регулярных операторов, в том числе белорусской авиакомпании "Белавиа", так и чартерных авиаперевозчиков", - говорится в заявлении.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
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ryanair, белавиа, эдвард сноуден, эво моралес, air france, боливия, вена, в мире, белоруссия

Британия ввела запрет на полеты компании "Белавиа"

17:44 24.05.2021 (обновлено: 19:31 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа" в международном аэропорту Внуково
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Великобритания ввела запрет на полеты в стране белорусского авиаперевозчика "Белавиа", сообщает агентство Франс Пресс.
По его данным, министр транспорта страны Грант Шэппс приостановил действие разрешения на полеты в стране белорусского авиаперевозчика "Белавиа", который совершает ежедневные перелеты из лондонского аэропорта "Гатвик" в Минск через Париж совместно с авиакомпанией Air France.
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Управление гражданской авиации Великобритании (Civil Aviation Authority (CAA) приостановило полеты для белорусских авиаперевозчиков, включая авиакомпанию "Белавиа" и всех чартерных перевозчиков. Об этом в понедельник заявило ведомство.
"В соответствии с решением правительства Великобритании, Управление гражданской авиации Великобритании приостановило действие всех разрешений иностранных перевозчиков, имеющихся у белорусских авиаперевозчиков, до дальнейшего уведомления. Эта приостановка касается как регулярных операторов, в том числе белорусской авиакомпании "Белавиа", так и чартерных авиаперевозчиков", - говорится в заявлении.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
 
RyanairБелавиаЭдвард СноуденЭво МоралесAir FranceБоливияВенаВ миреБелоруссия
 
 
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