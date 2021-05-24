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NI рассказал, как США собираются "выбить" Россию из Центральной Азии
NI рассказал, как США собираются "выбить" Россию из Центральной Азии - РИА Новости, 24.05.2021
NI рассказал, как США собираются "выбить" Россию из Центральной Азии
Чтобы не допустить доминирования России и Китая в Центральной Азии после вывода войск из Афганистана, США нуждаются в поддержке региональных государств, пишет... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:33
2021-05-24T14:38
россия
дональд трамп
с-400 «триумф»
одкб
шос
джо байден
афганистан
узбекистан
талибан
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Чтобы не допустить доминирования России и Китая в Центральной Азии после вывода войск из Афганистана, США нуждаются в поддержке региональных государств, пишет The National Interest.По мнению профессора Луисвиллского университета Чарльза Зигера, администрация американского лидера Джо Байдена сохранит большинство черт внешнеполитического курса экс-президента Дональда Трампа. Однако, как отмечает эксперт, Вашингтон стоит перед сложным выбором: либо продолжать конкурировать с Москвой и Пекином, либо покинуть регион.Специалист подчеркнул, что Россия полна решимости сохранить и расширить присутствие в Центральной Азии через ЕЭС, ОДКБ и ШОС и, вероятно, продолжит выступать против американского присутствия при поддержке Китая. Кроме того, она имеет военное преимущество в регионе.Несмотря на то что в первые месяцы правления Байдена никаких серьезных изменений политики по отношению к Центральной Азии не произошло, готовность нового президента противостоять Москве и Пекину может усилить региональную напряженность.Зигер считает, что Вашингтону необходимо стать так называемым балансиром, сделав основной упор на Казахстан, Узбекистан и Индию. Автор статьи призвал уделить особое внимание Нью-Дели. По его мнению, интересы и цели Индии больше всего совпадают с проводимым США курсом.Несмотря на скромное военное присутствие в регионе в виде небольшой авиабазы Фархор на юге Таджикистана, поддержка Нью-Дели правительства Ашрафа Гани в Афганистане может помочь ему противостоять наступлениям "Талибана" и "Исламского государства"*.Как считает эксперт, именно успешная стратегия США по выходу из Афганистана позволит сохранить американское влияние в Центральной Азии.Он отметил, что тесные отношения Нью-Дели с Москвой и Тегераном могут способствовать реализации целей Вашингтона.Специалист добавил, что американцы должны помочь Индии преодолеть внутренний кризис из-за пандемии коронавируса, перестать угрожать санкциями за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и снять введенные администрацией Трампа ограничения из-за импорта иранской нефти.Автор заключил, что США следует творчески подумать о потенциале Индии в качестве посредника в регионе, а не рефлекторно противодействовать его взаимодействию с Россией и Ираном.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США намерены разместить выводимые из Афганистана войска в соседних странах, но Москва надеется, что ее союзники по ОДКБ не пойдут навстречу американцам.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210501/afganistan-1730746827.html
https://ria.ru/20210504/afganistan-1731048498.html
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россия, дональд трамп, с-400 «триумф», одкб, шос, джо байден, афганистан, узбекистан, талибан, индия, сша, казахстан, политика

NI рассказал, как США собираются "выбить" Россию из Центральной Азии

12:33 24.05.2021 (обновлено: 14:38 24.05.2021)
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Чтобы не допустить доминирования России и Китая в Центральной Азии после вывода войск из Афганистана, США нуждаются в поддержке региональных государств, пишет The National Interest.
По мнению профессора Луисвиллского университета Чарльза Зигера, администрация американского лидера Джо Байдена сохранит большинство черт внешнеполитического курса экс-президента Дональда Трампа. Однако, как отмечает эксперт, Вашингтон стоит перед сложным выбором: либо продолжать конкурировать с Москвой и Пекином, либо покинуть регион.
Специалист подчеркнул, что Россия полна решимости сохранить и расширить присутствие в Центральной Азии через ЕЭС, ОДКБ и ШОС и, вероятно, продолжит выступать против американского присутствия при поддержке Китая. Кроме того, она имеет военное преимущество в регионе.
Несмотря на то что в первые месяцы правления Байдена никаких серьезных изменений политики по отношению к Центральной Азии не произошло, готовность нового президента противостоять Москве и Пекину может усилить региональную напряженность.
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"Новая проблема": почему вывод войск США из Афганистана опасен для России
Зигер считает, что Вашингтону необходимо стать так называемым балансиром, сделав основной упор на Казахстан, Узбекистан и Индию. Автор статьи призвал уделить особое внимание Нью-Дели. По его мнению, интересы и цели Индии больше всего совпадают с проводимым США курсом.
"Индия имеет давние исторические связи с Центральной Азией. Она заинтересована в стабилизации Афганистана, противодействии влиянию Пакистана в этой раздираемой войной стране и в конкуренции с Китаем", — пишет он.
Несмотря на скромное военное присутствие в регионе в виде небольшой авиабазы Фархор на юге Таджикистана, поддержка Нью-Дели правительства Ашрафа Гани в Афганистане может помочь ему противостоять наступлениям "Талибана" и "Исламского государства"*.
Как считает эксперт, именно успешная стратегия США по выходу из Афганистана позволит сохранить американское влияние в Центральной Азии.
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Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
Он отметил, что тесные отношения Нью-Дели с Москвой и Тегераном могут способствовать реализации целей Вашингтона.
Специалист добавил, что американцы должны помочь Индии преодолеть внутренний кризис из-за пандемии коронавируса, перестать угрожать санкциями за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и снять введенные администрацией Трампа ограничения из-за импорта иранской нефти.
Автор заключил, что США следует творчески подумать о потенциале Индии в качестве посредника в регионе, а не рефлекторно противодействовать его взаимодействию с Россией и Ираном.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США намерены разместить выводимые из Афганистана войска в соседних странах, но Москва надеется, что ее союзники по ОДКБ не пойдут навстречу американцам.
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РоссияДональд ТрампС-400 «Триумф»ОДКБШОСДжо БайденАфганистанУзбекистанТалибанИндияСШАКазахстанПолитика
 
 
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