https://ria.ru/20210524/peterburg-1733680009.html

В Петербурге заявили о росте заболеваемости COVID-19

В Петербурге заявили о росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021

В Петербурге заявили о росте заболеваемости COVID-19

Обстановка с ростом заболеваемости COVID-19 в Петербурге остаётся напряжённой, после майских праздников количество заболевших увеличилось во всех возрастных... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:14

2021-05-24T16:14

2021-05-24T16:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588657796_0:46:2987:1726_1920x0_80_0_0_7fe5c51445970d23d5606e7c44665ea8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Обстановка с ростом заболеваемости COVID-19 в Петербурге остаётся напряжённой, после майских праздников количество заболевших увеличилось во всех возрастных группах, кроме лиц старше 65 лет, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.По ее словам, увеличение количества заболевших коронавирусом отмечается на послепраздничных неделях мая. И рост отмечен во всех возрастных группах, кроме лиц старше 65 лет, где увеличения не произошло."Первая послепраздничная неделя - это 19 календарная неделя и отмечен рост на 3%, и на 20 календарной недели на девять процентов увеличилась заболеваемость", - сказала Чхинджерия.Также в ведомстве отметили увеличение тяжелых случаев заболевания, рост количества пневмоний и госпитализаций."Рост заболеваемости связан с высокой активностью в праздничные дни, с участием в массовых мероприятиях, в том числе и несанкционированных, и нарушение требований по соблюдению масочного режима, социальной дистанции и в объектах торговли и на транспорте", - заметила представитель Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733615909.html

https://ria.ru/20210518/pandemiya-1732734887.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество