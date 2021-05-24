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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210524/peterburg-1733680009.html
В Петербурге заявили о росте заболеваемости COVID-19
В Петербурге заявили о росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021
В Петербурге заявили о росте заболеваемости COVID-19
Обстановка с ростом заболеваемости COVID-19 в Петербурге остаётся напряжённой, после майских праздников количество заболевших увеличилось во всех возрастных... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:14
2021-05-24T16:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Обстановка с ростом заболеваемости COVID-19 в Петербурге остаётся напряжённой, после майских праздников количество заболевших увеличилось во всех возрастных группах, кроме лиц старше 65 лет, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.По ее словам, увеличение количества заболевших коронавирусом отмечается на послепраздничных неделях мая. И рост отмечен во всех возрастных группах, кроме лиц старше 65 лет, где увеличения не произошло."Первая послепраздничная неделя - это 19 календарная неделя и отмечен рост на 3%, и на 20 календарной недели на девять процентов увеличилась заболеваемость", - сказала Чхинджерия.Также в ведомстве отметили увеличение тяжелых случаев заболевания, рост количества пневмоний и госпитализаций."Рост заболеваемости связан с высокой активностью в праздничные дни, с участием в массовых мероприятиях, в том числе и несанкционированных, и нарушение требований по соблюдению масочного режима, социальной дистанции и в объектах торговли и на транспорте", - заметила представитель Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733615909.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

В Петербурге заявили о росте заболеваемости COVID-19

16:14 24.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедики у шкафа с лекарствами в реанимационном блоке временного госпиталя для больных COVID-19, организованного в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медики у шкафа с лекарствами в реанимационном блоке временного госпиталя для больных COVID-19, организованного в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Обстановка с ростом заболеваемости COVID-19 в Петербурге остаётся напряжённой, после майских праздников количество заболевших увеличилось во всех возрастных группах, кроме лиц старше 65 лет, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

"Обстановка с заболеваемостью коронавирусом остаётся напряжённой. На сегодняшний день зарегистрировано 433 833 случая заболевания, за последние сутки - 851 случай. И суточный темп прироста увеличился до 0,2 процента. Коэффициент распространения превысил единицу и составил 1,07. Это говорит о том, что заболеваемость медленно, но растёт", - сообщила Чхинджерия во время онлайн-пресс-конференции.

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По ее словам, увеличение количества заболевших коронавирусом отмечается на послепраздничных неделях мая. И рост отмечен во всех возрастных группах, кроме лиц старше 65 лет, где увеличения не произошло.
"Первая послепраздничная неделя - это 19 календарная неделя и отмечен рост на 3%, и на 20 календарной недели на девять процентов увеличилась заболеваемость", - сказала Чхинджерия.
Также в ведомстве отметили увеличение тяжелых случаев заболевания, рост количества пневмоний и госпитализаций.
"Рост заболеваемости связан с высокой активностью в праздничные дни, с участием в массовых мероприятиях, в том числе и несанкционированных, и нарушение требований по соблюдению масочного режима, социальной дистанции и в объектах торговли и на транспорте", - заметила представитель Роспотребнадзора.
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