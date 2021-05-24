https://ria.ru/20210524/manyak-1733692899.html

"Скопинскому маньяку" вновь просят запретить общаться со СМИ

"Скопинскому маньяку" вновь просят запретить общаться со СМИ - РИА Новости, 24.05.2021

"Скопинскому маньяку" вновь просят запретить общаться со СМИ

В Рязанский областной суд поступили апелляции на решение скопинского районного суда, который частично удовлетворил иск отдела полиции о дополнении ранее... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:07

2021-05-24T17:07

2021-05-24T17:07

виктор мохов

рязанский областной суд

ксения собчак

скопин

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. В Рязанский областной суд поступили апелляции на решение скопинского районного суда, который частично удовлетворил иск отдела полиции о дополнении ранее установленных ограничений Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", суд просят запретить Мохову общаться со СМИ, в том числе в интернете, посещать бары, кафе и рестораны, где разрешено распитие спиртных напитков, значится на сайте Рязоблсуда.Решение районным судом было принято 15 апреля. Заседания проходили в закрытом режиме. Официальных комментариев относительно того, какие именно ограничения хотят добавить Мохову, не было. Сам он заявлял РИА Новости, что ему намерены были запретить общаться со СМИ. В Скопинском районном суде агентству уточнили, что в числе предлагавшихся дополнительных ограничений также значился запрет на посещение баров, кафе и ресторанов. Однако в этих частях полиции было отказано. Суд частично удовлетворил иск, обязав Мохова отмечаться в полиции четыре раза в месяц вместо двух. Отдел полиции подал апелляционную жалобу на решение суда, также апелляционное представление направил прокурор."В Рязанский областной суд поступили апелляционная жалоба административного истца МОМВД России "Скопинский" и апелляционное представление помощника Скопинского межрайонного прокурора на решение Скопинского районного суда Рязанской области по административному делу о дополнении ранее установленных поднадзорному лицу Мохову Виктору Васильевичу административных ограничений", - значится на сайте Рязанского областного суда.В сообщении уточняется, какие именно дополнительные ограничения предлагались в иске полиции изначально. "Административный истец просил дополнить... административные ограничения в виде: запрещения общения со средствами массовой информации, в том числе сети интернет; запрещения пребывания в барах, кафе, ресторанах, где разрешено распитие спиртных напитков, а также мест продажи алкогольной продукции на розлив; увеличения обязательной явки 2 раза в месяц в МОМВД России "Скопинский" для регистрации, а всего до 4 раз", - отмечается на сайте суда.В пресс-службе Рязоблсуда РИА Новости уточнили, что заседание по рассмотрению апелляций пока не назначено.После освобождения из колонии за Моховым установлен надзор на шесть лет. На это время ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также ему нужно регулярно отмечаться в ОВД.Вскоре после выхода из колонии Мохов дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало большой резонанс и заставило многих общественных деятелей поставить вопрос, допустимо ли с точки зрения этики тиражировать подобные материалы.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/ispaniya-1732021599.html

https://ria.ru/20210422/manyak-1729327495.html

https://ria.ru/20210422/manyak-1729388710.html

скопин

рязанская область

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виктор мохов, рязанский областной суд, ксения собчак, скопин, рязанская область, происшествия