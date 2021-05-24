Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/manyak-1733692899.html
"Скопинскому маньяку" вновь просят запретить общаться со СМИ
"Скопинскому маньяку" вновь просят запретить общаться со СМИ - РИА Новости, 24.05.2021
"Скопинскому маньяку" вновь просят запретить общаться со СМИ
В Рязанский областной суд поступили апелляции на решение скопинского районного суда, который частично удовлетворил иск отдела полиции о дополнении ранее... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:07
2021-05-24T17:07
виктор мохов
рязанский областной суд
ксения собчак
скопин
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599706272_28:0:990:541_1920x0_80_0_0_ff7b1a79dd125aaeca69ec176d4a71bd.jpg
РЯЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. В Рязанский областной суд поступили апелляции на решение скопинского районного суда, который частично удовлетворил иск отдела полиции о дополнении ранее установленных ограничений Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", суд просят запретить Мохову общаться со СМИ, в том числе в интернете, посещать бары, кафе и рестораны, где разрешено распитие спиртных напитков, значится на сайте Рязоблсуда.Решение районным судом было принято 15 апреля. Заседания проходили в закрытом режиме. Официальных комментариев относительно того, какие именно ограничения хотят добавить Мохову, не было. Сам он заявлял РИА Новости, что ему намерены были запретить общаться со СМИ. В Скопинском районном суде агентству уточнили, что в числе предлагавшихся дополнительных ограничений также значился запрет на посещение баров, кафе и ресторанов. Однако в этих частях полиции было отказано. Суд частично удовлетворил иск, обязав Мохова отмечаться в полиции четыре раза в месяц вместо двух. Отдел полиции подал апелляционную жалобу на решение суда, также апелляционное представление направил прокурор."В Рязанский областной суд поступили апелляционная жалоба административного истца МОМВД России "Скопинский" и апелляционное представление помощника Скопинского межрайонного прокурора на решение Скопинского районного суда Рязанской области по административному делу о дополнении ранее установленных поднадзорному лицу Мохову Виктору Васильевичу административных ограничений", - значится на сайте Рязанского областного суда.В сообщении уточняется, какие именно дополнительные ограничения предлагались в иске полиции изначально. "Административный истец просил дополнить... административные ограничения в виде: запрещения общения со средствами массовой информации, в том числе сети интернет; запрещения пребывания в барах, кафе, ресторанах, где разрешено распитие спиртных напитков, а также мест продажи алкогольной продукции на розлив; увеличения обязательной явки 2 раза в месяц в МОМВД России "Скопинский" для регистрации, а всего до 4 раз", - отмечается на сайте суда.В пресс-службе Рязоблсуда РИА Новости уточнили, что заседание по рассмотрению апелляций пока не назначено.После освобождения из колонии за Моховым установлен надзор на шесть лет. На это время ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также ему нужно регулярно отмечаться в ОВД.Вскоре после выхода из колонии Мохов дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало большой резонанс и заставило многих общественных деятелей поставить вопрос, допустимо ли с точки зрения этики тиражировать подобные материалы.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/ispaniya-1732021599.html
https://ria.ru/20210422/manyak-1729327495.html
https://ria.ru/20210422/manyak-1729388710.html
скопин
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599706272_208:0:929:541_1920x0_80_0_0_24b3b08816e1895e71e24405d2a15c12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор мохов, рязанский областной суд, ксения собчак, скопин, рязанская область, происшествия

"Скопинскому маньяку" вновь просят запретить общаться со СМИ

17:07 24.05.2021
 
© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия
© Криминальная Россия/YouTube
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. В Рязанский областной суд поступили апелляции на решение скопинского районного суда, который частично удовлетворил иск отдела полиции о дополнении ранее установленных ограничений Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", суд просят запретить Мохову общаться со СМИ, в том числе в интернете, посещать бары, кафе и рестораны, где разрешено распитие спиртных напитков, значится на сайте Рязоблсуда.
Решение районным судом было принято 15 апреля. Заседания проходили в закрытом режиме. Официальных комментариев относительно того, какие именно ограничения хотят добавить Мохову, не было. Сам он заявлял РИА Новости, что ему намерены были запретить общаться со СМИ. В Скопинском районном суде агентству уточнили, что в числе предлагавшихся дополнительных ограничений также значился запрет на посещение баров, кафе и ресторанов. Однако в этих частях полиции было отказано. Суд частично удовлетворил иск, обязав Мохова отмечаться в полиции четыре раза в месяц вместо двух. Отдел полиции подал апелляционную жалобу на решение суда, также апелляционное представление направил прокурор.
Сотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 19:14В мире
В Испании поймали телефонного маньяка
Рязанский областной суд поступили апелляционная жалоба административного истца МОМВД России "Скопинский" и апелляционное представление помощника Скопинского межрайонного прокурора на решение Скопинского районного суда Рязанской области по административному делу о дополнении ранее установленных поднадзорному лицу Мохову Виктору Васильевичу административных ограничений", - значится на сайте Рязанского областного суда.
В сообщении уточняется, какие именно дополнительные ограничения предлагались в иске полиции изначально. "Административный истец просил дополнить... административные ограничения в виде: запрещения общения со средствами массовой информации, в том числе сети интернет; запрещения пребывания в барах, кафе, ресторанах, где разрешено распитие спиртных напитков, а также мест продажи алкогольной продукции на розлив; увеличения обязательной явки 2 раза в месяц в МОМВД России "Скопинский" для регистрации, а всего до 4 раз", - отмечается на сайте суда.
Игорь Птицын - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 08:00Специальный репортаж
"Одиночка с улицы Симонова": что известно о "казанском маньяке"
В пресс-службе Рязоблсуда РИА Новости уточнили, что заседание по рассмотрению апелляций пока не назначено.
После освобождения из колонии за Моховым установлен надзор на шесть лет. На это время ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также ему нужно регулярно отмечаться в ОВД.
Вскоре после выхода из колонии Мохов дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало большой резонанс и заставило многих общественных деятелей поставить вопрос, допустимо ли с точки зрения этики тиражировать подобные материалы.
Дом Виктора Мохова в Скопине Рязанской области
22 апреля, 03:14
Глава Рязанской области рассказал о контроле за "скопинским маньяком"
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.
Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.
 
Виктор МоховРязанский областной судКсения СобчакСкопинРязанская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
Лента новостейМолния