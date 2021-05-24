https://ria.ru/20210524/manizha-1733694092.html

Бабушка Манижи оценила выступление внучки на Евровидении

Бабушка Манижи оценила выступление внучки на Евровидении - РИА Новости, 24.05.2021

Бабушка Манижи оценила выступление внучки на Евровидении

Бабушка певицы Манижи Нозигуль Хамраева рассказала РИА Новости, что гордится своей внучкой, которая "мужественно заявила" на "Евровидении" о проблемах в жизни... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:13

2021-05-24T17:13

2021-05-24T17:37

евровидение — 2021

россия

таджикистан

италия

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ДУШАНБЕ, 24 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Бабушка певицы Манижи Нозигуль Хамраева рассказала РИА Новости, что гордится своей внучкой, которая "мужественно заявила" на "Евровидении" о проблемах в жизни русских женщин.По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем "Евровидения-2021" стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman вошла в десятку, заняв девятое место."Я горда, что моя Манижа как российская таджичка мужественно заявила о проблемах в жизни русских женщин в Европе на этом большом музыкальном конкурсе. Не важно, что она заняла девятое место, зато вошла десятку лучших среди конкурентов-участников", - сказала Хамраева.По ее мнению, Манижа выступила достойно, несмотря на всю критику в ее адрес. Бабушка считает, что внучка показала свой характер, нашла в себе силы и оправдала оказанное ей доверие."Она ни на минуту не забывала свою ответственность перед Россией и Таджикистаном, это было видно во всех ее интервью журналистам и членам конкурсной комиссии", - сказала она.Хамраева также поблагодарила зрителей всех стран, поддержавших Манижу, особенно таджикистанцев, которые "постоянно радовалась за нее со слезами гордости и счастья".

https://ria.ru/20210524/damiano-1733608252.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/evrovidenie-1733686692.html

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таджикистан

италия

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