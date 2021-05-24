Бабушка Манижи оценила выступление внучки на Евровидении
17:13 24.05.2021 (обновлено: 17:37 24.05.2021)
© REUTERS / Piroschka van de Wouw Певица Манижа (Россия) выступает в финале песенного конкурса "Евровидение-2021"выступает в финале песенного конкурса "Евровидение-2021"
ДУШАНБЕ, 24 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Бабушка певицы Манижи Нозигуль Хамраева рассказала РИА Новости, что гордится своей внучкой, которая "мужественно заявила" на "Евровидении" о проблемах в жизни русских женщин.
По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем "Евровидения-2021" стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней Russian Woman вошла в десятку, заняв девятое место.
"Я горда, что моя Манижа как российская таджичка мужественно заявила о проблемах в жизни русских женщин в Европе на этом большом музыкальном конкурсе. Не важно, что она заняла девятое место, зато вошла десятку лучших среди конкурентов-участников", - сказала Хамраева.
По ее мнению, Манижа выступила достойно, несмотря на всю критику в ее адрес. Бабушка считает, что внучка показала свой характер, нашла в себе силы и оправдала оказанное ей доверие.
"Она ни на минуту не забывала свою ответственность перед Россией и Таджикистаном, это было видно во всех ее интервью журналистам и членам конкурсной комиссии", - сказала она.
Хамраева также поблагодарила зрителей всех стран, поддержавших Манижу, особенно таджикистанцев, которые "постоянно радовалась за нее со слезами гордости и счастья".