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Наука
https://ria.ru/20210524/leto-1733382332.html
Ученые предсказали, как изменится климат в России и каким будет лето
Ученые предсказали, как изменится климат в России и каким будет лето - РИА Новости, 24.05.2021
Ученые предсказали, как изменится климат в России и каким будет лето
От теплового стресса в последние годы все сильнее страдают жители больших городов. По данным из разных источников, высокая температура воздуха приводит к... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T08:00
2021-05-24T15:48
наука
россия
всемирная метеорологическая организация
здоровье
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
нижний новгород
мгу имени м. в. ломоносова
москва
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. От теплового стресса в последние годы все сильнее страдают жители больших городов. По данным из разных источников, высокая температура воздуха приводит к увеличению числа сердечно-сосудистых заболеваний и росту смертности. Где в России ожидается самое некомфортное лето — в материале РИА Новости. Воздух постепенно нагреваетсяПо оценкам Всемирной метеорологической организации, на 22 последних года выпало 20 наиболее теплых летних сезонов за всю историю наблюдений. Самым жарким считается период с 2015 по 2019-й. Согласно климатическим моделям, к началу следующего века среднегодовая температура воздуха на Земле повысится на полтора-три градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, более трех миллиардов человек окажутся в регионах, слишком жарких для проживания. Как отмечает Росгидромет, среднегодовая температура у нас растет примерно на 0,47 градуса Цельсия за десять лет. Индексы ощущаемой температуры — показатели с поправкой на информацию об окружающей среде и иногда физиологию человека — еще быстрее. Особенно это заметно в больших городах, где складывается микроклимат.Душные городаОпираясь на данные о среднегодовых температурах и сделав поправку на PET (эквивалентно-физиологическую температуру) ученые географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова определили, где в России в предыдущие годы летом было комфортнее всего.Оказалось, что на Кольском полуострове — зимы там стали более мягкими, а лето не изменилось. На европейской же части страны в последние 40 лет июнь, июль и август люди переносят хуже. Также жесткое лето все чаще наблюдается на юге Дальнего Востока и в Сибири. Зимы там по-прежнему суровые — в отличие, например, от московского региона. При этом индекс ощущаемой температуры РЕТ, статистически привязанный к реакциям человеческого организма, в некоторых российских мегаполисах растет с опережением. Так, в Москве воздух нагревается примерно на 0,36 градуса Цельсия за десять лет, а PET — на 0,93. Похожая ситуация в Нижнем Новгороде: 0,38 и 0,83 соответственно. Правда, в Санкт-Петербурге и Красноярске РЕТ, наоборот, немного отстает от фактической температуры. Тем не менее и в Москве, и в Санкт-Петербурге не так много мест, где жарким летом чувствуешь себя комфортно: на 6,9 и 4,3 процента территории соответственно. Там не возникает теплового стресса, приводящего к неприятным последствиям — увеличению числа сердечно-сосудистых заболеваний и росту смертности. В общем же при очень сильной жаре 47,5 процента москвичей и 44,9 процента петербуржцев рискуют получить серьезные проблемы со здоровьем. Жара в прямом эфиреРосгидромет обещает, что температура воздуха на большей части территории России нынешним летом будет в пределах нормы или чуть выше. В частности, жаркую погоду прогнозируют в Якутии, на севере Уральского федерального округа и в Сибири. В августе высокие температуры ожидаются в западных областях Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Это ничего не говорит об индексах ощущаемой температуры, а значит, и о влиянии на здоровье человека, особенно в мегаполисах. Но подобных прогнозов пока не существует. Однако благодаря разработке российских ученых можно отслеживать параметры ощущаемой жары практически в прямом эфире. В 2020-м появилась система прогноза опасности высоких температур для жителей мегаполисов и городов поменьше — всего 30 населенных пунктов. Данные постоянно обновляются на сайте проекта "Жара в городах России". Обычно доступен прогноз на сутки вперед. Там же указано наиболее благоприятное время для прогулок и пробежек, когда риск теплового стресса меньше всего.
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россия, всемирная метеорологическая организация, здоровье, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), нижний новгород, мгу имени м. в. ломоносова, москва

Ученые предсказали, как изменится климат в России и каким будет лето

08:00 24.05.2021 (обновлено: 15:48 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве
Люди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. От теплового стресса в последние годы все сильнее страдают жители больших городов. По данным из разных источников, высокая температура воздуха приводит к увеличению числа сердечно-сосудистых заболеваний и росту смертности. Где в России ожидается самое некомфортное лето — в материале РИА Новости.

Воздух постепенно нагревается

По оценкам Всемирной метеорологической организации, на 22 последних года выпало 20 наиболее теплых летних сезонов за всю историю наблюдений. Самым жарким считается период с 2015 по 2019-й. Согласно климатическим моделям, к началу следующего века среднегодовая температура воздуха на Земле повысится на полтора-три градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, более трех миллиардов человек окажутся в регионах, слишком жарких для проживания.
Как отмечает Росгидромет, среднегодовая температура у нас растет примерно на 0,47 градуса Цельсия за десять лет. Индексы ощущаемой температуры — показатели с поправкой на информацию об окружающей среде и иногда физиологию человека — еще быстрее.
Особенно это заметно в больших городах, где складывается микроклимат.
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Душные города

Опираясь на данные о среднегодовых температурах и сделав поправку на PET (эквивалентно-физиологическую температуру) ученые географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова определили, где в России в предыдущие годы летом было комфортнее всего.
Оказалось, что на Кольском полуострове — зимы там стали более мягкими, а лето не изменилось. На европейской же части страны в последние 40 лет июнь, июль и август люди переносят хуже. Также жесткое лето все чаще наблюдается на юге Дальнего Востока и в Сибири. Зимы там по-прежнему суровые — в отличие, например, от московского региона.
При этом индекс ощущаемой температуры РЕТ, статистически привязанный к реакциям человеческого организма, в некоторых российских мегаполисах растет с опережением. Так, в Москве воздух нагревается примерно на 0,36 градуса Цельсия за десять лет, а PET — на 0,93. Похожая ситуация в Нижнем Новгороде: 0,38 и 0,83 соответственно.
CC BY 4.0 / Pavel Konstantinov et al., Geographica Pannonica / Тренды изменения средних температур воздуха и РЕТ за летний период в крупных российских городах с 1966 по 2015 год
Тенденции роста средних температур в России в 1966-2015 гг. - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
CC BY 4.0 / Pavel Konstantinov et al., Geographica Pannonica /
Тренды изменения средних температур воздуха и РЕТ за летний период в крупных российских городах с 1966 по 2015 год
Правда, в Санкт-Петербурге и Красноярске РЕТ, наоборот, немного отстает от фактической температуры.
Тем не менее и в Москве, и в Санкт-Петербурге не так много мест, где жарким летом чувствуешь себя комфортно: на 6,9 и 4,3 процента территории соответственно. Там не возникает теплового стресса, приводящего к неприятным последствиям — увеличению числа сердечно-сосудистых заболеваний и росту смертности.
В общем же при очень сильной жаре 47,5 процента москвичей и 44,9 процента петербуржцев рискуют получить серьезные проблемы со здоровьем.
© Иллюстрация РИА НовостиДиаграммы показывают распределение уровня теплового стресса (ТС) в Москве и Санкт-Петербурге при сильной жаре. На них видно, что лишь небольшой процент территорий мегаполисов остается безопасным при высоких температурах
Как жара ощущается в городах - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Диаграммы показывают распределение уровня теплового стресса (ТС) в Москве и Санкт-Петербурге при сильной жаре. На них видно, что лишь небольшой процент территорий мегаполисов остается безопасным при высоких температурах

Жара в прямом эфире

Росгидромет обещает, что температура воздуха на большей части территории России нынешним летом будет в пределах нормы или чуть выше. В частности, жаркую погоду прогнозируют в Якутии, на севере Уральского федерального округа и в Сибири. В августе высокие температуры ожидаются в западных областях Северо-Западного и Центрального федеральных округов.
Это ничего не говорит об индексах ощущаемой температуры, а значит, и о влиянии на здоровье человека, особенно в мегаполисах. Но подобных прогнозов пока не существует.
Однако благодаря разработке российских ученых можно отслеживать параметры ощущаемой жары практически в прямом эфире. В 2020-м появилась система прогноза опасности высоких температур для жителей мегаполисов и городов поменьше — всего 30 населенных пунктов. Данные постоянно обновляются на сайте проекта "Жара в городах России". Обычно доступен прогноз на сутки вперед. Там же указано наиболее благоприятное время для прогулок и пробежек, когда риск теплового стресса меньше всего.
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