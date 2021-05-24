https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733644602.html
В России выявили 14 случаев индийского штамма коронавируса
В России выявили 14 случаев индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 24.05.2021
В России выявили 14 случаев индийского штамма коронавируса
Четырнадцать случаев заражения индийским штаммом коронавируса выявлено в России, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:56
2021-05-24T13:56
2021-05-24T13:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Четырнадцать случаев заражения индийским штаммом коронавируса выявлено в России, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что государственный научный центр "Вектор" изучает варианты "индийского" штамма коронавируса, "злых", опасных мутаций не обнаружено.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f721eb1a458334ce103e04072a1e4731.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество