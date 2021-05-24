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В России выявили 14 случаев индийского штамма коронавируса

В России выявили 14 случаев индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 24.05.2021

В России выявили 14 случаев индийского штамма коронавируса

Четырнадцать случаев заражения индийским штаммом коронавируса выявлено в России, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:56

2021-05-24T13:56

2021-05-24T13:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Четырнадцать случаев заражения индийским штаммом коронавируса выявлено в России, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что государственный научный центр "Вектор" изучает варианты "индийского" штамма коронавируса, "злых", опасных мутаций не обнаружено.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество