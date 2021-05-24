https://ria.ru/20210524/kaliningrad-1733657999.html

Туроператоры оценили введение курортного сбора в Калининградской области

Туроператоры оценили введение курортного сбора в Калининградской области - РИА Новости, 24.05.2021

Туроператоры оценили введение курортного сбора в Калининградской области

В Калининградской области анонсировали введение курортного сбора, туроператоры оценили влияние этой меры на путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:45

2021-05-24T16:45

2021-05-24T16:45

туризм

курортный сбор

куда можно лететь

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россия

anex tour

туризм

антон алиханов

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Калининградской области анонсировали введение курортного сбора, туроператоры оценили влияние этой меры на путешественников, сообщает АТОР.В Калининградской области готовят нормативно-правовую базу для введения курортного сбора. Такое поручение областному министерству по культуре и туризму и местному депутатскому корпусу дал губернатор региона Антон Алиханов.Точный размер сбора еще не установлен. Исходя из мировой практики, он может быть привязан к классификации места размещения (количество звезд у гостиницы), либо составлять фиксированную сумму или определенный процент.По расчетам министерства, сумма будет зависеть от количества дней фактического проживания плательщика. Сбор станут взимать только с совершеннолетних туристов.Принятие закона Калининградской области о курортном сборе планируется до конца года с введением его в 2022 году. По мнению представителей туроператорских компаний введение дополнительной платы вряд ли скажется на популярности направления.Эксперты компании АЛЕАН подчеркивают, что туры в Калининградская область пользуются высоким спросом, и к тому же курортный сбор в общей стоимости тура, скорее всего, будет не заметен. В ANEX Tour считают, что туристы уже привыкли к подобным налогам: такая практика широко распространена в Европе, а в России курортный сбор собирают на Кубани, в Алтайском и Ставропольском краях.По оценке экспертов "Интуриста", определенная аудитория туристов не захочет уплачивать курортный сбор, и в этом случае она будет искать варианты размещения в частном секторе.В целом эксперты говорят, что за несколько лет эксперимента в трех регионах РФ туристы привыкли к этому налогу, и негатива, как было в начале его внедрения, уже нет."Большинство туристов не замечает курортного сбора, который, как правило, уже включен в стоимость туристического пакета", – сообщили эксперты.По мнению представителей компании "Русский Экспресс", рост внутреннего туризма может стать поводом внедрения курортного сбора и в других регионах страны. Однако эта практика должна быть оправданной, точечной и, как подчеркивают эксперты, разумной. Его следует вводить в лишь в тех регионах России, где туристическая инфраструктура хорошо развита и позволяет гостям региона получить максимум от отдыха.

https://ria.ru/20201016/kaliningrad-1579373493.html

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