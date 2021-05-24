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Минпромторг подготовит предложения по допподдержке импортозамещения
Минпромторг подготовит предложения по допподдержке импортозамещения - РИА Новости, 24.05.2021
Минпромторг подготовит предложения по допподдержке импортозамещения
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до 15 июля подготовить предложения по дополнительной поддержке импортозамещения, до 2 августа -... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T09:52
2021-05-24T09:52
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до 15 июля подготовить предложения по дополнительной поддержке импортозамещения, до 2 августа - утвердить план, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что поручение дано по итогам ежегодного отчёта правительства в Госдуме."В общении с депутатами также затрагивались вопросы раскрытия промышленного потенциала. По итогам обмена мнениями Минпромторгу поручено до 15 июля проработать предложения по дополнительной поддержке импортозамещения, а до 2 августа – утвердить отраслевые планы импортозамещения", - говорится в сообщении кабмина.Мишустин, выступая ранее в мае в Госдуме с отчетом о работе правительства за год, заявил, что кабмин формирует новые планы импортозамещения с упором на производство комплектующих, утвердит их к середине лета.
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россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Минпромторг подготовит предложения по допподдержке импортозамещения

09:52 24.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСудостроительный комплекс "Звезда"
Судостроительный комплекс Звезда - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Андрей Станавов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до 15 июля подготовить предложения по дополнительной поддержке импортозамещения, до 2 августа - утвердить план, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что поручение дано по итогам ежегодного отчёта правительства в Госдуме.
"В общении с депутатами также затрагивались вопросы раскрытия промышленного потенциала. По итогам обмена мнениями Минпромторгу поручено до 15 июля проработать предложения по дополнительной поддержке импортозамещения, а до 2 августа – утвердить отраслевые планы импортозамещения", - говорится в сообщении кабмина.
Мишустин, выступая ранее в мае в Госдуме с отчетом о работе правительства за год, заявил, что кабмин формирует новые планы импортозамещения с упором на производство комплектующих, утвердит их к середине лета.
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