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https://ria.ru/20210512/importozameschenie-1731900498.html
Мишустин рассказал о новых планах по импортозамещению
Мишустин рассказал о новых планах по импортозамещению
Правительство РФ формирует новые планы импортозамещения с упором на производство комплектующих, утвердит их к середине лета, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:48
2021-05-12T10:48
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство РФ формирует новые планы импортозамещения с упором на производство комплектующих, утвердит их к середине лета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Новые планы импортозамещения мы формируем адекватно возникающим вызовам, приоритизируем их и делаем упор именно на комплектующих, расшивая узкие места. Например, по сельхозмашу – на современных видах трансмиссий, по фарме – на конкретных субстанциях, которые нужны для производства лекарств, а в станкостроении – на системах числового программного управления и направляющих. Рассчитываем к середине лета обновленные планы уже утвердить. При этом фактически мы уже их реализуем", - сказал он.Мишустин напомнил, что в 2020 году в стране был запущен модернизированный механизм специального инвестиционного контракта (СПИК). В перечень современных технологий, для внедрения которых будут заключаться СПИКи, включено более шестисот позиций. "По ним уже объявлены конкурсы, например, в области технологий производства новых типов сельскохозяйственных тракторов. И первые контракты будут подписаны уже в следующем месяце", - добавил он.Премьер-министр также отметил, что импортозамещение последовательно расширяется во многих сферах промышленности, прежде всего - в обрабатывающей. "Доля отечественной продукции в этих отраслях в прошлом году значительно возросла и составляет сейчас порядка 60%", - уточнил Мишустин.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Мишустин рассказал о новых планах по импортозамещению

10:48 12.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство РФ формирует новые планы импортозамещения с упором на производство комплектующих, утвердит их к середине лета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
"Новые планы импортозамещения мы формируем адекватно возникающим вызовам, приоритизируем их и делаем упор именно на комплектующих, расшивая узкие места. Например, по сельхозмашу – на современных видах трансмиссий, по фарме – на конкретных субстанциях, которые нужны для производства лекарств, а в станкостроении – на системах числового программного управления и направляющих. Рассчитываем к середине лета обновленные планы уже утвердить. При этом фактически мы уже их реализуем", - сказал он.
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Мишустин напомнил, что в 2020 году в стране был запущен модернизированный механизм специального инвестиционного контракта (СПИК). В перечень современных технологий, для внедрения которых будут заключаться СПИКи, включено более шестисот позиций. "По ним уже объявлены конкурсы, например, в области технологий производства новых типов сельскохозяйственных тракторов. И первые контракты будут подписаны уже в следующем месяце", - добавил он.
Премьер-министр также отметил, что импортозамещение последовательно расширяется во многих сферах промышленности, прежде всего - в обрабатывающей. "Доля отечественной продукции в этих отраслях в прошлом году значительно возросла и составляет сейчас порядка 60%", - уточнил Мишустин.
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РоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
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