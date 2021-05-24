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Путин обсудил с Жапаровым ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана
Путин обсудил с Жапаровым ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 24.05.2021
Путин обсудил с Жапаровым ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана
Россия внимательно следила за ситуацией на таджикско-киргизской границе и будет делать все от нее зависящее для решения острых вопросов между Киргизией и... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:24
2021-05-24T14:36
россия
владимир путин
таджикистан
киргизия
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия внимательно следила за ситуацией на таджикско-киргизской границе и будет делать все от нее зависящее для решения острых вопросов между Киргизией и Таджикистаном, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым.Он выразил уверенность в том, что эта цель может быть достигнута именно таким способом."Все, что от нас зависит, мы будем делать для того, чтобы помочь вам в решении этих вопросов", - заверил Путин.В конце апреля конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
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россия, владимир путин, таджикистан, киргизия, в мире

Путин обсудил с Жапаровым ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана

14:24 24.05.2021 (обновлено: 14:36 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
Военнослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия внимательно следила за ситуацией на таджикско-киргизской границе и будет делать все от нее зависящее для решения острых вопросов между Киргизией и Таджикистаном, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым.

"Мы внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе. Как вы знаете, совсем-совсем недавно у нас в Москве был с визитом президент Таджикистана. Мы обсуждали, конечно, и с ним этот вопрос. Позитивно восприняли намерения двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров", - сказал Путин.

Он выразил уверенность в том, что эта цель может быть достигнута именно таким способом.
"Все, что от нас зависит, мы будем делать для того, чтобы помочь вам в решении этих вопросов", - заверил Путин.
Военнослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 10:14В мире
Киргизия и Таджикистан приступили к демаркации границы
В конце апреля конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
 
РоссияВладимир ПутинТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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