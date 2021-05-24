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Путин обсудил с Жапаровым ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана
Путин обсудил с Жапаровым ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 24.05.2021
Путин обсудил с Жапаровым ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана
Россия внимательно следила за ситуацией на таджикско-киргизской границе и будет делать все от нее зависящее для решения острых вопросов между Киргизией и... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:24
2021-05-24T14:24
2021-05-24T14:36
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия внимательно следила за ситуацией на таджикско-киргизской границе и будет делать все от нее зависящее для решения острых вопросов между Киргизией и Таджикистаном, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым.Он выразил уверенность в том, что эта цель может быть достигнута именно таким способом."Все, что от нас зависит, мы будем делать для того, чтобы помочь вам в решении этих вопросов", - заверил Путин.В конце апреля конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
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россия, владимир путин, таджикистан, киргизия, в мире
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Россия внимательно следила за ситуацией на таджикско-киргизской границе и будет делать все от нее зависящее для решения острых вопросов между Киргизией
и Таджикистаном
, заявил президент РФ Владимир Путин
на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым
.
"Мы внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе. Как вы знаете, совсем-совсем недавно у нас в Москве был с визитом президент Таджикистана. Мы обсуждали, конечно, и с ним этот вопрос. Позитивно восприняли намерения двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров", - сказал Путин.
Он выразил уверенность в том, что эта цель может быть достигнута именно таким способом.
"Все, что от нас зависит, мы будем делать для того, чтобы помочь вам в решении этих вопросов", - заверил Путин.
В конце апреля конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.