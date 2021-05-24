https://ria.ru/20210524/gaz-1733694771.html

В Дербенте два человека погибли от отравления угарным газом

В Дербенте два человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 24.05.2021

В Дербенте два человека погибли от отравления угарным газом

Следователи возбудили уголовное дело после смерти двух человек от отравления угарным газом в Дербенте, сообщает СУСК по Дагестану. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:17

2021-05-24T17:17

2021-05-24T17:17

республика дагестан

дербент

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 24 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти двух человек от отравления угарным газом в Дербенте, сообщает СУСК по Дагестану.По версии следствия, 23 мая 2021 года в одной из квартир дома на переулке Офицерский в Дербенте были обнаружены тела 27-летней женщины и шестилетнего мальчика из Махачкалы. Из этой квартиры в больницу с признаками отравления была доставлена 29-летняя жительница Махачкалы.По предварительным данным, смерть женщины и ребенка наступила от отравления угарным газом.В пресс-службе СУСК уточнили, что в настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210422/tula-1729515687.html

дербент

махачкала

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республика дагестан, дербент, махачкала, происшествия