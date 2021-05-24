В Дербенте два человека погибли от отравления угарным газом
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МАХАЧКАЛА, 24 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти двух человек от отравления угарным газом в Дербенте, сообщает СУСК по Дагестану.
По версии следствия, 23 мая 2021 года в одной из квартир дома на переулке Офицерский в Дербенте были обнаружены тела 27-летней женщины и шестилетнего мальчика из Махачкалы. Из этой квартиры в больницу с признаками отравления была доставлена 29-летняя жительница Махачкалы.
По предварительным данным, смерть женщины и ребенка наступила от отравления угарным газом.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по факту смерти двух человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", – говорится в сообщении.
В пресс-службе СУСК уточнили, что в настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего.