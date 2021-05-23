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В ДР Конго рассказали о последствиях извержения вулкана

В ДР Конго рассказали о последствиях извержения вулкана - РИА Новости, 23.05.2021

В ДР Конго рассказали о последствиях извержения вулкана

Власти Демократической республики Конго (ДРК) заявили, что пять человек погибли в результате ДТП во время эвакуации из города Гома из-за извержения... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T14:07

2021-05-23T14:07

2021-05-23T14:07

демократическая республика конго

происшествия

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Власти Демократической республики Конго (ДРК) заявили, что пять человек погибли в результате ДТП во время эвакуации из города Гома из-за извержения расположенного неподалеку вулкана Ньирагонго, сообщает местное издание Actualite.Предварительные данные о погибших представил губернатор провинции Северное Киву Констан Ндима. По его словам, в городе были зафиксированы случаи грабежа и мародерства, также сообщалось о попытке бегства заключенных из тюрьмы. К северу от Гомы несколько домов были разрушены лавой. Губернатор провинции отметил, что в воскресенье состоится встреча миссии ООН по стабилизации в Демократической республике Конго (MONUSCO) и других партнеров, в ходе которой будет проведена оценка всей ситуации.Официальный представитель правительства страны Патрик Муяя заявил, что власти предоставят пострадавшему от извержения населению гуманитарную помощь. По его словам, интенсивность потока вулканической лавы снизилась.Ранее житель города Гома, епископ Эли Клод Мбамба Мусанго, сообщил РИА Новости, что более 100 человек могли погибнуть от последствий извержения вулкана. По его словам, один из храмов, в котором он является пастором, оказался разрушен из-за сильного огня.В субботу местные СМИ со ссылкой на местных жителей сообщили, что вулкан Ньирагонго, расположенный близ города Гома в провинции Северное Киву, начал извержение. По данным властей, извержение началось в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Как сообщало агентство Франс Пресс, в городе Гома, расположенном в 20 километрах от вулкана, была отключена подача электроэнергии, некоторые местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой. Очевидцы сообщали о запахе серы. Силы гражданской обороны провинции Северное Киву сообщили о начале эвакуации населения. По данным Actualite, в субботу Гома покинули около 5 тысяч человек. Как отмечает издание, в воскресенье люди начали постепенно возвращаться.Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.

демократическая республика конго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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