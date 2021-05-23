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В ДР Конго более ста человек могли погибнуть при извержении вулкана
В ДР Конго более ста человек могли погибнуть при извержении вулкана - РИА Новости, 23.05.2021
В ДР Конго более ста человек могли погибнуть при извержении вулкана
Жертвами извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго могут оказаться более ста человек, сообщил РИА Новости житель города Гома, епископ Эли РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T12:16
2021-05-23T12:16
2021-05-23T14:00
демократическая республика конго
в мире
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ЙОХАННЕСБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Жертвами извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго могут оказаться более ста человек, сообщил РИА Новости житель города Гома, епископ Эли Клод Мбамба Мусанго.По его словам, в городе по-прежнему ощущается много землетрясений, а храм, в котором он служит пастором, разрушен из-за сильного огня.Вулкан Ньирагонго в провинции Северное Киву начал извержение накануне вечером. В Гоме отключили электроэнергию, власти проводят эвакуацию населения. Около трех тысяч человек, спасаясь от извержения, пересекли границу Руанды, их размещают в школах и церквях. По последним данным, поток лавы достиг аэропорта Гомы.Вулкан Ньирагонго расположен в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. Последнее крупное извержение произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, Гома была разрушена на 20 процентов, около 120 тысяч человек остались без крова.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733519968_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_460fd13d74d00656b0cca7167a700afc.jpg
Кадры извержения вулкана в Демократической республике Конго
Более 100 человек могли погибнуть в результате извержения вулкана в Демократической республике Конго.
2021-05-23T12:16
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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демократическая республика конго, в мире
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 мая — РИА Новости.
Жертвами извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
могут оказаться более ста человек, сообщил РИА Новости житель города Гома, епископ Эли Клод Мбамба Мусанго.
По его словам, в городе по-прежнему ощущается много землетрясений, а храм, в котором он служит пастором, разрушен из-за сильного огня.
Вулкан Ньирагонго в провинции Северное Киву начал извержение накануне вечером. В Гоме отключили электроэнергию, власти проводят эвакуацию населения. Около трех тысяч человек, спасаясь от извержения, пересекли границу Руанды, их размещают в школах и церквях. По последним данным, поток лавы достиг аэропорта Гомы.
Вулкан Ньирагонго расположен в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. Последнее крупное извержение произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, Гома была разрушена на 20 процентов, около 120 тысяч человек остались без крова.