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В ДР Конго более ста человек могли погибнуть при извержении вулкана

В ДР Конго более ста человек могли погибнуть при извержении вулкана - РИА Новости, 23.05.2021

В ДР Конго более ста человек могли погибнуть при извержении вулкана

Жертвами извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго могут оказаться более ста человек, сообщил РИА Новости житель города Гома, епископ Эли РИА Новости, 23.05.2021

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демократическая республика конго

в мире

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ЙОХАННЕСБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Жертвами извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго могут оказаться более ста человек, сообщил РИА Новости житель города Гома, епископ Эли Клод Мбамба Мусанго.По его словам, в городе по-прежнему ощущается много землетрясений, а храм, в котором он служит пастором, разрушен из-за сильного огня.Вулкан Ньирагонго в провинции Северное Киву начал извержение накануне вечером. В Гоме отключили электроэнергию, власти проводят эвакуацию населения. Около трех тысяч человек, спасаясь от извержения, пересекли границу Руанды, их размещают в школах и церквях. По последним данным, поток лавы достиг аэропорта Гомы.Вулкан Ньирагонго расположен в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. Последнее крупное извержение произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, Гома была разрушена на 20 процентов, около 120 тысяч человек остались без крова.

демократическая республика конго

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Кадры извержения вулкана в Демократической республике Конго Более 100 человек могли погибнуть в результате извержения вулкана в Демократической республике Конго. 2021-05-23T12:16 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

демократическая республика конго, в мире