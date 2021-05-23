В Совфеде объяснили, почему Зеленский не сможет наладить диалог с Россией
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. От украинского президента Владимира Зеленского не приходится ожидать каких-то важных государственных решений по итогам возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, его ориентация на Запад помешает наладить диалог с РФ, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Президент России Владимир Путин готов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждать Крым, если речь о приграничном сотрудничестве, но не принадлежность этого региона РФ, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Ориентация на западных партнеров помешает Киеву наладить диалог с Москвой. Желание поддержать свой рейтинг, большая дружба с украинскими националистами - все это может привести к ситуации, когда от Зеленского не приходится ожидать каких-то важных государственных решений на российском направлении", - сказал сенатор РИА Новости в воскресенье.
По его мнению, в ходе переговоров Зеленский может вновь поднять вопрос принадлежности Крыма, "но ему быстро объяснят, что полуостров стал частью Украины в силу большой несправедливости".
"Это не Европа, где можно рассказывать разное. В России всегда знали правду о том, что Крым всегда был частью России, а крымчане считают себя русскими" - заключил Цеков.