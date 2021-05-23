https://ria.ru/20210523/ukraina-1733553099.html

В Совфеде объяснили, почему Зеленский не сможет наладить диалог с Россией

В Совфеде объяснили, почему Зеленский не сможет наладить диалог с Россией - РИА Новости, 23.05.2021

В Совфеде объяснили, почему Зеленский не сможет наладить диалог с Россией

От украинского президента Владимира Зеленского не приходится ожидать каких-то важных государственных решений по итогам возможной встречи с российским лидером... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T18:41

2021-05-23T18:41

2021-05-23T18:41

россия

сергей цеков

владимир зеленский

дмитрий песков

европа

украина

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. От украинского президента Владимира Зеленского не приходится ожидать каких-то важных государственных решений по итогам возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, его ориентация на Запад помешает наладить диалог с РФ, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.Президент России Владимир Путин готов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждать Крым, если речь о приграничном сотрудничестве, но не принадлежность этого региона РФ, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.По его мнению, в ходе переговоров Зеленский может вновь поднять вопрос принадлежности Крыма, "но ему быстро объяснят, что полуостров стал частью Украины в силу большой несправедливости"."Это не Европа, где можно рассказывать разное. В России всегда знали правду о том, что Крым всегда был частью России, а крымчане считают себя русскими" - заключил Цеков.

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html

россия

европа

украина

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россия, сергей цеков, владимир зеленский, дмитрий песков, европа, украина, в мире