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В Совфеде объяснили, почему Зеленский не сможет наладить диалог с Россией
В Совфеде объяснили, почему Зеленский не сможет наладить диалог с Россией - РИА Новости, 23.05.2021
В Совфеде объяснили, почему Зеленский не сможет наладить диалог с Россией
От украинского президента Владимира Зеленского не приходится ожидать каких-то важных государственных решений по итогам возможной встречи с российским лидером... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T18:41
2021-05-23T18:41
россия
сергей цеков
владимир зеленский
дмитрий песков
европа
украина
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. От украинского президента Владимира Зеленского не приходится ожидать каких-то важных государственных решений по итогам возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, его ориентация на Запад помешает наладить диалог с РФ, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.Президент России Владимир Путин готов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждать Крым, если речь о приграничном сотрудничестве, но не принадлежность этого региона РФ, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.По его мнению, в ходе переговоров Зеленский может вновь поднять вопрос принадлежности Крыма, "но ему быстро объяснят, что полуостров стал частью Украины в силу большой несправедливости"."Это не Европа, где можно рассказывать разное. В России всегда знали правду о том, что Крым всегда был частью России, а крымчане считают себя русскими" - заключил Цеков.
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россия, сергей цеков, владимир зеленский, дмитрий песков, европа, украина, в мире

В Совфеде объяснили, почему Зеленский не сможет наладить диалог с Россией

18:41 23.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. От украинского президента Владимира Зеленского не приходится ожидать каких-то важных государственных решений по итогам возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, его ориентация на Запад помешает наладить диалог с РФ, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Президент России Владимир Путин готов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждать Крым, если речь о приграничном сотрудничестве, но не принадлежность этого региона РФ, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Ориентация на западных партнеров помешает Киеву наладить диалог с Москвой. Желание поддержать свой рейтинг, большая дружба с украинскими националистами - все это может привести к ситуации, когда от Зеленского не приходится ожидать каких-то важных государственных решений на российском направлении", - сказал сенатор РИА Новости в воскресенье.

По его мнению, в ходе переговоров Зеленский может вновь поднять вопрос принадлежности Крыма, "но ему быстро объяснят, что полуостров стал частью Украины в силу большой несправедливости".
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"Это не Европа, где можно рассказывать разное. В России всегда знали правду о том, что Крым всегда был частью России, а крымчане считают себя русскими" - заключил Цеков.
 
РоссияСергей ЦековВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЕвропаУкраинаВ мире
 
 
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