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В Петербурге таксиста-мигранта обвинили в убийстве мужчины
В Петербурге таксиста-мигранта обвинили в убийстве мужчины - РИА Новости, 23.05.2021
В Петербурге таксиста-мигранта обвинили в убийстве мужчины
Таксист из Таджикистана обвиняется в убийстве мужчины после дорожного конфликта в Петербурге, решается вопрос о его аресте, сообщает городское управление СК РФ. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T22:34
2021-05-23T22:35
россия
следственный комитет россии (ск рф)
таджикистан
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Таксист из Таджикистана обвиняется в убийстве мужчины после дорожного конфликта в Петербурге, решается вопрос о его аресте, сообщает городское управление СК РФ."Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина Таджикистана, работающего таксистом, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в субботу обвиняемый в ходе дорожного конфликта на перекрестке улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта ударил ножом в грудь 26-летнего мужчину.Решается вопрос об аресте обвиняемого, отмечают в СК.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), таджикистан, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге таксиста-мигранта обвинили в убийстве мужчины

22:34 23.05.2021 (обновлено: 22:35 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Таксист из Таджикистана обвиняется в убийстве мужчины после дорожного конфликта в Петербурге, решается вопрос о его аресте, сообщает городское управление СК РФ.
"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина Таджикистана, работающего таксистом, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сказано в сообщении.
Световой короб Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 18:59
В Москве таксист изнасиловал уснувшую в машине женщину, сообщил источник
По данным пресс-службы, в субботу обвиняемый в ходе дорожного конфликта на перекрестке улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта ударил ножом в грудь 26-летнего мужчину.
Решается вопрос об аресте обвиняемого, отмечают в СК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ТаджикистанСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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