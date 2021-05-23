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В Петербурге таксиста-мигранта обвинили в убийстве мужчины

В Петербурге таксиста-мигранта обвинили в убийстве мужчины - РИА Новости, 23.05.2021

В Петербурге таксиста-мигранта обвинили в убийстве мужчины

Таксист из Таджикистана обвиняется в убийстве мужчины после дорожного конфликта в Петербурге, решается вопрос о его аресте, сообщает городское управление СК РФ. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T22:34

2021-05-23T22:34

2021-05-23T22:35

россия

следственный комитет россии (ск рф)

таджикистан

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Таксист из Таджикистана обвиняется в убийстве мужчины после дорожного конфликта в Петербурге, решается вопрос о его аресте, сообщает городское управление СК РФ."Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина Таджикистана, работающего таксистом, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в субботу обвиняемый в ходе дорожного конфликта на перекрестке улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта ударил ножом в грудь 26-летнего мужчину.Решается вопрос об аресте обвиняемого, отмечают в СК.

https://ria.ru/20210409/taksi-1727615435.html

россия

таджикистан

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), таджикистан, санкт-петербург, происшествия