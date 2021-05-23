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В Би-би-си отреагировали на скандал из-за поста журналистки о Гитлере

В Би-би-си отреагировали на скандал из-за поста журналистки о Гитлере - РИА Новости, 23.05.2021

В Би-би-си отреагировали на скандал из-за поста журналистки о Гитлере

Британская телерадиокорпорация Би-би-си проводит расследование в связи с сообщением журналистки компании в Twitter с хэштегом "Гитлер был прав", которое она... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T23:33

2021-05-23T23:33

2021-05-23T23:53

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Британская телерадиокорпорация Би-би-си проводит расследование в связи с сообщением журналистки компании в Twitter с хэштегом "Гитлер был прав", которое она опубликовала семь лет назад, сообщает британская газета Daily Mail.Журналистка корпорации Тала Халава, еще не будучи сотрудницей организации, в 2014 году написала у себя в Twitter: "Израиль проявляет больше нацизма, чем Гитлер. #HitlerWasRight (Гитлер был прав – ред.), #IDF (израильские вооруженные силы – ред.), идите к черту". В профиле журналистки написано, что она находится в Раммалахе. В воскресенье ее старое сообщение появилось в Twitter-аккаунте Honest Reporting, который, как сказано в описании, "восстанавливает доверие к СМИ, содействует справедливости и точности в освещении Израиля в СМИ".Как отмечает издание, Халава участвовала в освещении последнего конфликта в секторе Газа на этой неделе. Девушка пока не ответила на запрос о комментарии.

https://ria.ru/20210224/shtraf-1598783821.html

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би-би-си, twitter, израиль, в мире