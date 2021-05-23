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В Петербурге прогулочный теплоход въехал в Троицкий мост

В Петербурге прогулочный теплоход въехал в Троицкий мост - РИА Новости, 23.05.2021

В Петербурге прогулочный теплоход въехал в Троицкий мост

Прокуратура проводит проверку по факту навала прогулочного теплохода на Троицкий мост в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает Северо-Западная... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T14:37

2021-05-23T14:37

2021-05-23T14:37

северо-западная транспортная прокуратура

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая- РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту навала прогулочного теплохода на Троицкий мост в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания в связи с навалом прогулочного теплохода "Ромео" (собственник ООО "Речной трамвай") на Троицкий мост 23 мая в 11.30", - говорится в сообщении.По предварительным данным, на теплоходе проводились ремонтные работы по замене электрических кабелей.По данным ведомства, на борту теплохода находились три человека, пострадавших нет.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северо-западная транспортная прокуратура, санкт-петербург, происшествия