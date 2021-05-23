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Российские школьники взяли все золото на Азиатской олимпиаде по физике
Российские школьники взяли все золото на Азиатской олимпиаде по физике - РИА Новости, 23.05.2021
Российские школьники взяли все золото на Азиатской олимпиаде по физике
Российские школьники завоевали все золотые медали на Азиатской олимпиаде по физике, сообщила пресс-служба Минпросвещения в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T13:31
2021-05-23T13:31
2021-05-23T15:01
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские школьники завоевали все золотые медали на Азиатской олимпиаде по физике, сообщила пресс-служба Минпросвещения в официальном Telegram-канале.Россияне заняли все восемь первых мест, поставив, таким образом, абсолютный рекорд.Победителей поздравил министр просвещения Сергей Кравцов."Достойнейший результат нашей команды в очередной раз подчеркивает качество методик и моделей российского образования, нацеленных на раскрытие способностей и талантов с самых ранних лет в каждом, кто стремится к знаниям. Ребята показали выдающийся результат, установили своего рода рекорд, сделав очень серьезную заявку страны на поступательное лидерство в образовательном мировом пространстве", — заявил он.Министр также пожелал участникам продолжить образовательный, научный и трудовой путь, заверив, что перед ними уже открыты многие двери. По его словам, за победителями олимпиады уже "начали охоту" ведущие российские корпорации и IT-компании.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество, общество
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Российские школьники завоевали все золотые медали на Азиатской олимпиаде по физике, сообщила пресс-служба Минпросвещения в официальном Telegram-канале
.
Россияне заняли все восемь первых мест, поставив, таким образом, абсолютный рекорд.
Победителей поздравил министр просвещения Сергей Кравцов
.
"Достойнейший результат нашей команды в очередной раз подчеркивает качество методик и моделей российского образования, нацеленных на раскрытие способностей и талантов с самых ранних лет в каждом, кто стремится к знаниям. Ребята показали выдающийся результат, установили своего рода рекорд, сделав очень серьезную заявку страны на поступательное лидерство в образовательном мировом пространстве", — заявил он.
Министр также пожелал участникам продолжить образовательный, научный и трудовой путь, заверив, что перед ними уже открыты многие двери. По его словам, за победителями олимпиады уже "начали охоту" ведущие российские корпорации и IT-компании.