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В израильском правительстве есть открытые расисты, заявил Сандерс

В израильском правительстве есть открытые расисты, заявил Сандерс - РИА Новости, 23.05.2021

В израильском правительстве есть открытые расисты, заявил Сандерс

Американский сенатор Берни Сандерс назвал правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС террористической группировкой и сказал, что в правительстве... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T21:28

2021-05-23T21:28

2021-05-23T21:28

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Американский сенатор Берни Сандерс назвал правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС террористической группировкой и сказал, что в правительстве Израиля есть "открытые расисты"."Вам также нужно понять, что с годами правительство (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху стало ультраправым крылом, и сейчас в израильском правительстве есть люди, которые являются открытыми расистами... Очень сложная ситуация. Есть ХАМАС - террористическая группировка. Есть правое израильское правительство, и ситуация становится хуже", - сообщил Сандерс в интервью телеканалу CBS News.Сенатор заявил, что США должны выступать против ХАМАС, но основная задача Вашингтона, по его словам, состоит не в том, чтобы чтобы "просто оказывать Израилю все большую и большую военную поддержку"."Она (задача - ред.) - объединять людей, и мы не можем делать это в одиночку. Нам нужно международное сообщество", - отметил Сандерс.Ранее Сандерс предложил сенату рассмотреть резолюцию, которая блокирует продажу высокоточного оружия Израилю на сумму 735 миллионов долларов. До этого сенатор также выступил с призывом "внимательно взглянуть" на военную помощь в размере четырех миллиардов долларов в год, которую США оказывают Израилю, поскольку американская помощь не должна использоваться для "нарушения прав человека".Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращение огня вступил в силу в 02.00 пятницы.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценил в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 243, среди жертв 66 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.

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берни сандерс, хамас, вашингтон (город), сша, египет, в мире