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Самолет вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей
Самолет вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей - РИА Новости, 23.05.2021
Самолет вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей
Рейс, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы в самолет, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе аэропорта... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T23:08
2021-05-23T23:08
россия
кольцово (аэропорт)
свердловская область
екатеринбург
санкт-петербург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Рейс, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы в самолет, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе аэропорта "Кольцово"."Рейс DP-582 Екатеринбург-Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета. Спустя 10 минут после взлета в самолет попала птица. Командир воздушного судна принял решение возвратиться в "Кольцово", - сказали в пресс-службе.Там добавили, что с пассажирами работают представители авиакомпании.
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россия, кольцово (аэропорт), свердловская область, екатеринбург, санкт-петербург, происшествия

Самолет вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей

23:08 23.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Рейс, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы в самолет, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе аэропорта "Кольцово".
"Рейс DP-582 Екатеринбург-Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета. Спустя 10 минут после взлета в самолет попала птица. Командир воздушного судна принял решение возвратиться в "Кольцово", - сказали в пресс-службе.
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11 ноября 2020, 07:48
Самолет со 115 пассажирами столкнулся со стаей птиц в Казахстане
Там добавили, что с пассажирами работают представители авиакомпании.
 
РоссияКольцово (аэропорт)Свердловская областьЕкатеринбургСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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