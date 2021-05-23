https://ria.ru/20210523/ptitsa-1733574492.html

Самолет вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей

Самолет вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей - РИА Новости, 23.05.2021

Самолет вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей

Рейс, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы в самолет, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе аэропорта... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T23:08

2021-05-23T23:08

2021-05-23T23:08

россия

кольцово (аэропорт)

свердловская область

екатеринбург

санкт-петербург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Рейс, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы в самолет, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе аэропорта "Кольцово"."Рейс DP-582 Екатеринбург-Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета. Спустя 10 минут после взлета в самолет попала птица. Командир воздушного судна принял решение возвратиться в "Кольцово", - сказали в пресс-службе.Там добавили, что с пассажирами работают представители авиакомпании.

https://ria.ru/20201111/samolet-1584032331.html

россия

свердловская область

екатеринбург

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кольцово (аэропорт), свердловская область, екатеринбург, санкт-петербург, происшествия