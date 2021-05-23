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Самолет вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей
Самолет вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей - РИА Новости, 23.05.2021
Самолет вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей
Рейс, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы в самолет, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе аэропорта... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T23:08
2021-05-23T23:08
2021-05-23T23:08
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кольцово (аэропорт)
свердловская область
екатеринбург
санкт-петербург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Рейс, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы в самолет, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе аэропорта "Кольцово"."Рейс DP-582 Екатеринбург-Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета. Спустя 10 минут после взлета в самолет попала птица. Командир воздушного судна принял решение возвратиться в "Кольцово", - сказали в пресс-службе.Там добавили, что с пассажирами работают представители авиакомпании.
https://ria.ru/20201111/samolet-1584032331.html
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россия, кольцово (аэропорт), свердловская область, екатеринбург, санкт-петербург, происшествия