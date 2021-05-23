В НАТО назвали инцидент с самолетом Ryanair в Минске опасным
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. НАТО следит за "насильственной посадкой" самолета Ryanair в Минске и задержанием основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, считает этот инцидент "опасным" и "требующим международного расследования", сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в Twitter.
"Мы внимательно следим за насильственной посадкой самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, а также за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования", - написал он.
Ранее в воскресенье самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска. Западные страны потребовали немедленно освободить Протасевича.