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В НАТО назвали инцидент с самолетом Ryanair в Минске опасным
В НАТО назвали инцидент с самолетом Ryanair в Минске опасным - РИА Новости, 23.05.2021
В НАТО назвали инцидент с самолетом Ryanair в Минске опасным
НАТО следит за "насильственной посадкой" самолета Ryanair в Минске и задержанием основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T20:56
2021-05-23T20:56
задержание основателя telegram-канала nexta
нато
белоруссия
вильнюс
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. НАТО следит за "насильственной посадкой" самолета Ryanair в Минске и задержанием основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, считает этот инцидент "опасным" и "требующим международного расследования", сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в Twitter.Ранее в воскресенье самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска. Западные страны потребовали немедленно освободить Протасевича.
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задержание основателя telegram-канала nexta, нато, белоруссия, вильнюс, йенс столтенберг, в мире

В НАТО назвали инцидент с самолетом Ryanair в Минске опасным

20:56 23.05.2021
 
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. НАТО следит за "насильственной посадкой" самолета Ryanair в Минске и задержанием основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, считает этот инцидент "опасным" и "требующим международного расследования", сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в Twitter.

"Мы внимательно следим за насильственной посадкой самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, а также за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования", - написал он.

Ранее в воскресенье самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска. Западные страны потребовали немедленно освободить Протасевича.
Самолет Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
18:49
В ЕК потребовали от Минска объяснений из-за инцидента с самолетом Ryanair
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaНАТОБелоруссияВильнюсЙенс СтолтенбергВ мире
 
 
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