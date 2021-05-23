https://ria.ru/20210523/nato-1733566587.html

В НАТО назвали инцидент с самолетом Ryanair в Минске опасным

В НАТО назвали инцидент с самолетом Ryanair в Минске опасным - РИА Новости, 23.05.2021

В НАТО назвали инцидент с самолетом Ryanair в Минске опасным

НАТО следит за "насильственной посадкой" самолета Ryanair в Минске и задержанием основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T20:56

2021-05-23T20:56

2021-05-23T20:56

задержание основателя telegram-канала nexta

нато

белоруссия

вильнюс

йенс столтенберг

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. НАТО следит за "насильственной посадкой" самолета Ryanair в Минске и задержанием основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, считает этот инцидент "опасным" и "требующим международного расследования", сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в Twitter.Ранее в воскресенье самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска. Западные страны потребовали немедленно освободить Протасевича.

https://ria.ru/20210523/samolet-1733553779.html

белоруссия

вильнюс

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задержание основателя telegram-канала nexta, нато, белоруссия, вильнюс, йенс столтенберг, в мире