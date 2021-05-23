https://ria.ru/20210523/kongo-1733568753.html

В ДР Конго 15 человек погибли при извержении вулкана

В ДР Конго 15 человек погибли при извержении вулкана - РИА Новости, 23.05.2021

В ДР Конго 15 человек погибли при извержении вулкана

Число погибших в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго (ДРК) составило 15 человек, сообщает местное издание Actualite со... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T21:28

2021-05-23T21:28

2021-05-23T22:58

демократическая республика конго

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733519962_0:0:1364:767_1920x0_80_0_0_dfba34d820ee3cf4e21c13258e289a44.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго (ДРК) составило 15 человек, сообщает местное издание Actualite со ссылкой на официального представителя правительства страны.Ранее официальный представитель правительства страны Патрик Муяя заявил, что вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений.Муяя призвал жителей проявлять бдительность, строго соблюдая указания властей провинции в ожидании решения губернатора о возвращении в свои дома.Лава вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго (ДРК) не дошла до города Гома и его аэропорта, несколько домов разрушены за пределами населенного пункта, сообщил РИА Новости официальный представитель миссии ООН по стабилизации в стране (MONUSCO)."К настоящему моменту мы по-прежнему оцениваем ущерб, но, судя по всему, лава не дошла до аэропорта Гомы и до города. Очевидно, есть люди, которые остались без домов, но это не в Гоме, а в пригороде", - заявил официальный представитель миссии.По его словам, в городе Гома находится оперативный центр миссии. Представители MONUSCO провели первый разведывательный полет и продолжают оказывать возможную поддержку властям.Ранее житель города Гома, епископ Эли Клод Мбамба Мусанго, сообщил РИА Новости, что более 100 человек могли погибнуть от последствий извержения вулкана. По его словам, один из храмов, в котором он является пастором, оказался разрушен из-за сильного огня. Как сообщил губернатор провинции Северное Киву Констан Ндима, пять человек погибли в результате ДТП во время эвакуации из города.В субботу местные СМИ со ссылкой на местных жителей сообщили, что вулкан Ньирагонго, расположенный близ города Гома в провинции Северное Киву, начал извержение. По данным властей, извержение началось в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Как сообщало агентство Франс Пресс, в городе Гома, расположенном в 20 километрах от вулкана, была отключена подача электроэнергии, некоторые местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой. Очевидцы сообщали о запахе серы. Силы гражданской обороны провинции Северное Киву сообщили о начале эвакуации населения. По данным Actualite, в субботу Гома покинули около 5 тысяч человек. Как отмечает издание, в воскресенье люди начали постепенно возвращаться.Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.

https://ria.ru/20210523/vulkan-1733527326.html

демократическая республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры извержения вулкана в Демократической республике Конго Более 100 человек могли погибнуть в результате извержения вулкана в Демократической республике Конго. 2021-05-23T21:28 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

демократическая республика конго, в мире