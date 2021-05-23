https://ria.ru/20210523/king-1733379598.html

Стивен Кинг рассказал о ссоре с Джоан Роулинг

Стивен Кинг рассказал о ссоре с Джоан Роулинг - РИА Новости, 23.05.2021

Стивен Кинг рассказал о ссоре с Джоан Роулинг

Стивен Кинг раскрыл подробности своей ссоры с Джоан Роулинг в интервью The Daily Beast. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T03:20

2021-05-23T03:20

2021-05-23T03:20

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Стивен Кинг раскрыл подробности своей ссоры с Джоан Роулинг в интервью The Daily Beast.Король хорроров признался, что Роулинг заблокировала его в социальной сети Twitter после того, как встал на защиту трансгендерных людей. Она даже удалила старый пост, в котором хвалила Кинга, об этом говорится на сайте New York Post. Конфликт двух писателей начался в июне 2020 года. Фанаты попросили Кинга высказать свое мнение о трансгендерах во время скандала, возникшего после того, как создательница "Гарри Поттера" была обвинена в трансфобии из-за ее поста в Twitter. "Вот в чем дело: она может высказать свое мнение. Так устроен мир. Она думает, что транс-женщины опасны, или что они почему-то не женщины, или какая-то у нее еще там проблема с этим. Например, мысль о том, что кто-то, “маскирующийся” под женщину, собирается напасть на “настоящую” в туалете — если Роулинг верит во все это, у нее есть право на свое мнение. Но она разозлилась на меня, когда я выразил свое", — говорит Кинг. В сентябре 2020 года вышел роман Джоан Роулинг "Дурная кровь" о серийном убийце, переодевающемся в женщин. В Сети новую книгу писательницы раскритиковали.

https://ria.ru/20200918/rowling-1577425708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, стивен кинг, джоан роулинг (джоан мюррэй)