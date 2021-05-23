Стивен Кинг рассказал о ссоре с Джоан Роулинг
© AP Photo / Mark LennihanАвтор романов Стивен Кинг на Book Expo America. 1 июня 2017
© AP Photo / Mark Lennihan
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Стивен Кинг раскрыл подробности своей ссоры с Джоан Роулинг в интервью The Daily Beast.
Король хорроров признался, что Роулинг заблокировала его в социальной сети Twitter после того, как встал на защиту трансгендерных людей. Она даже удалила старый пост, в котором хвалила Кинга, об этом говорится на сайте New York Post.
Конфликт двух писателей начался в июне 2020 года. Фанаты попросили Кинга высказать свое мнение о трансгендерах во время скандала, возникшего после того, как создательница "Гарри Поттера" была обвинена в трансфобии из-за ее поста в Twitter.
"Вот в чем дело: она может высказать свое мнение. Так устроен мир. Она думает, что транс-женщины опасны, или что они почему-то не женщины, или какая-то у нее еще там проблема с этим. Например, мысль о том, что кто-то, “маскирующийся” под женщину, собирается напасть на “настоящую” в туалете — если Роулинг верит во все это, у нее есть право на свое мнение. Но она разозлилась на меня, когда я выразил свое", — говорит Кинг.
В сентябре 2020 года вышел роман Джоан Роулинг "Дурная кровь" о серийном убийце, переодевающемся в женщин. В Сети новую книгу писательницы раскритиковали.
18 сентября 2020, 16:36КультураДжоан Роулинг рассказала о прототипах убийцы из ее нашумевшей книги