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https://ria.ru/20200915/rowling-1577260624.html
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
Детектив "Дурная кровь" Джоан Роулинг, который вышел сегодня на английском языке, стал поводом для критических комментариев пользователей Сети, сообщает NBC... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T18:46
2020-09-15T18:46
культура
книги
новости культуры
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости</strong>. Детектив "Дурная кровь" Джоан Роулинг, который вышел сегодня на английском языке, стал поводом для критических комментариев пользователей Сети, <a href="https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/new-j-k-rowling-book-raises-more-allegations-transphobia-n1240057" target="_blank">сообщает</a> NBC News. Новая книга – пятая в серии романов "Корморан Страйк", которые автор поттерианы пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Речь в ней идет о серийном убийце, переодевающемся в женщину и преследующем своих жертв. Такой сюжет стал поводом для появления в Сети хештега RIP JKRowling ("Покойся с миром, Джоан Роулинг"), поскольку некоторые пользователи увидели в нем критическое отношение автора к трансгендерам. "Тот ущерб, который эта женщина может нанести транс-сообществу, ужасает", – <a href="https://twitter.com/irisckp/status/1305541373626658818?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1305541373626658818%7Ctwgr%5Eshare_2&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Ffilm%2Fripjkrowling-trends-as-harry-potter-author-faces-criticism-over-new-book-2752804" target="_blank">отметила</a> @irisckp, "Памяти Джоан Роулинг, которая не умерла, но уже похоронила свою карьеру нетерпимостью к трансгендерам, скучать по ней никто не будет", – <a href="https://twitter.com/memeforhire/status/1305540170817712133?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1305540170817712133%7Ctwgr%5Eshare_3&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nbcnews.com%2Ffeature%2Fnbc-out%2Fnew-j-k-rowling-book-raises-more-allegations-transphobia-n1240057" target="_blank">написал</a> @memeforhire, "Роулинг продолжает придерживаться радикальных взглядов на транс-людей. Надеюсь, что, в конце концов, выяснится, что это не она написала про Гарри Поттера", — <a href="https://twitter.com/gzemcelik/status/1305577700090957825?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1305577700090957825%7Ctwgr%5Eshare_3&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nbcnews.com%2Ffeature%2Fnbc-out%2Fnew-j-k-rowling-book-raises-more-allegations-transphobia-n1240057" target="_blank">подчеркнул</a> @gzemcelik. Джоан Роулинг начали обвинять в трансфобии после ее июньских постов в твиттере, где она <a href="https://twitter.com/jk_rowling/status/1269382518362509313?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1269382518362509313%7Ctwgr%5Eshare_3&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Ffilm%2Fharry-potter-author-jk-rowling-criticised-for-anti-trans-tweets-2683294" target="_blank">комментировала</a> статью о биологическом поле и предложила вместо термина "люди, у которых бывает менструация" вспомнить более привычное слово "женщина".
https://ria.ru/20200611/1572824832.html
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книги, новости культуры, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй)

Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети

18:46 15.09.2020
7078
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanБританская писательница Дж. К. Роулинг
Британская писательница Дж. К. Роулинг - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Детектив "Дурная кровь" Джоан Роулинг, который вышел сегодня на английском языке, стал поводом для критических комментариев пользователей Сети, сообщает NBC News.
Новая книга – пятая в серии романов "Корморан Страйк", которые автор поттерианы пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Речь в ней идет о серийном убийце, переодевающемся в женщину и преследующем своих жертв.
Такой сюжет стал поводом для появления в Сети хештега RIP JKRowling ("Покойся с миром, Джоан Роулинг"), поскольку некоторые пользователи увидели в нем критическое отношение автора к трансгендерам.
"Тот ущерб, который эта женщина может нанести транс-сообществу, ужасает", – отметила @irisckp, "Памяти Джоан Роулинг, которая не умерла, но уже похоронила свою карьеру нетерпимостью к трансгендерам, скучать по ней никто не будет", – написал @memeforhire, "Роулинг продолжает придерживаться радикальных взглядов на транс-людей. Надеюсь, что, в конце концов, выяснится, что это не она написала про Гарри Поттера", — подчеркнул @gzemcelik.
Джоан Роулинг начали обвинять в трансфобии после ее июньских постов в твиттере, где она комментировала статью о биологическом поле и предложила вместо термина "люди, у которых бывает менструация" вспомнить более привычное слово "женщина".
Британская писательница Джоан Роулинг. Лондон, 2011 - РИА Новости, 1920, 11.06.2020
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