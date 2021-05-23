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Эксперт прокомментировал задержание Протасевича в Минске
Эксперт прокомментировал задержание Протасевича в Минске - РИА Новости, 23.05.2021
Эксперт прокомментировал задержание Протасевича в Минске
Посадка самолета в Минске с задержанием основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича - нестандартный и непринятый РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T19:00
2021-05-23T19:06
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
андрей кортунов
министерство обороны белоруссии
эдвард сноуден
российский совет по международным делам
эво моралес
белоруссия
вильнюс
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Посадка самолета в Минске с задержанием основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича - нестандартный и непринятый в гражданской авиации шаг, но, с юридической точки зрения, более вопиющей была посадка борта президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году из-за Эдварда Сноудена, сказал РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Он также добавил, что не помнит случаев, когда в отношении гражданского воздушного судна при наличии террористического акта на борту применяются такие меры, как сопровождение военного самолета и принуждение к посадке."Естественно, что это решение будет оспариваться и, возможно, послужит причиной для каких-то правовых исков от страны-перевозчика, которая может предъявлять определенные претензии. Тем более, никакой бомбы там найдено не было", - добавил Кортунов.По его словам, если бы этот самолет выполнял разведывательную функцию над территорией Белоруссии, такая посадка была бы обоснована.Политолог отметил, что между случаем с приземлением самолета в Минске и боливийским президентским лайнером в Австрии можно провести определенную параллель: и там, и там речь шла о том, чтобы взять под контроль какого-то конкретного человека, однако при обыске самолета Моралеса Сноудена не нашли, из-за чего инцидент оказался не таким серьезным и был купирован."Мне кажется, что если говорить о юридической стороне дела, то случай с Моралесом - более вопиющий, поскольку речь идет не просто о каком-то гражданском воздушном судне, а речь идет о президентском самолете. Если все начнут сажать самолеты президентов под разными предлогами, это приведет к серьезным последствиям для международных отношений. Но если говорить о результатах, то, конечно, белорусский случай более серьезный - человека забрали. То есть инцидент на этом не исчерпан, он только начинается", - подытожил политолог.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место прибыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась. В Минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210523/samolet-1733552363.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, андрей кортунов, министерство обороны белоруссии, эдвард сноуден, российский совет по международным делам, эво моралес, белоруссия, вильнюс, в мире

Эксперт прокомментировал задержание Протасевича в Минске

19:00 23.05.2021 (обновлено: 19:06 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкЗдание национального аэропорта "Минск"
Здание национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Посадка самолета в Минске с задержанием основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича - нестандартный и непринятый в гражданской авиации шаг, но, с юридической точки зрения, более вопиющей была посадка борта президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году из-за Эдварда Сноудена, сказал РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Случай довольно нестандартный, поскольку если есть сообщения о минировании, то обычно решение об экстренной посадке и о месте экстренной посадки принимается капитаном воздушного судна. Он связывается с администрацией ближайших аэропортов и сообщает о ситуации и, соответственно, просит о посадке", - прокомментировал эксперт.

Он также добавил, что не помнит случаев, когда в отношении гражданского воздушного судна при наличии террористического акта на борту применяются такие меры, как сопровождение военного самолета и принуждение к посадке.
"Естественно, что это решение будет оспариваться и, возможно, послужит причиной для каких-то правовых исков от страны-перевозчика, которая может предъявлять определенные претензии. Тем более, никакой бомбы там найдено не было", - добавил Кортунов.
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18:30
В Еврокомиссии назвали инцидент с самолетом в Минске неприемлемым
По его словам, если бы этот самолет выполнял разведывательную функцию над территорией Белоруссии, такая посадка была бы обоснована.
Политолог отметил, что между случаем с приземлением самолета в Минске и боливийским президентским лайнером в Австрии можно провести определенную параллель: и там, и там речь шла о том, чтобы взять под контроль какого-то конкретного человека, однако при обыске самолета Моралеса Сноудена не нашли, из-за чего инцидент оказался не таким серьезным и был купирован.
"Мне кажется, что если говорить о юридической стороне дела, то случай с Моралесом - более вопиющий, поскольку речь идет не просто о каком-то гражданском воздушном судне, а речь идет о президентском самолете. Если все начнут сажать самолеты президентов под разными предлогами, это приведет к серьезным последствиям для международных отношений. Но если говорить о результатах, то, конечно, белорусский случай более серьезный - человека забрали. То есть инцидент на этом не исчерпан, он только начинается", - подытожил политолог.
Здание национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
18:24
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Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место прибыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась. В Минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.
Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичАндрей КортуновМинистерство обороны БелоруссииЭдвард СноуденРоссийский совет по международным деламЭво МоралесБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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