https://ria.ru/20210523/khaderzhanie-1733554373.html
Эксперт прокомментировал задержание Протасевича в Минске
Эксперт прокомментировал задержание Протасевича в Минске - РИА Новости, 23.05.2021
Эксперт прокомментировал задержание Протасевича в Минске
Посадка самолета в Минске с задержанием основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича - нестандартный и непринятый РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T19:00
2021-05-23T19:00
2021-05-23T19:06
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
андрей кортунов
министерство обороны белоруссии
эдвард сноуден
российский совет по международным делам
эво моралес
белоруссия
вильнюс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733567891_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_2510db0ca2ec2add2a5263309a195228.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Посадка самолета в Минске с задержанием основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича - нестандартный и непринятый в гражданской авиации шаг, но, с юридической точки зрения, более вопиющей была посадка борта президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году из-за Эдварда Сноудена, сказал РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Он также добавил, что не помнит случаев, когда в отношении гражданского воздушного судна при наличии террористического акта на борту применяются такие меры, как сопровождение военного самолета и принуждение к посадке."Естественно, что это решение будет оспариваться и, возможно, послужит причиной для каких-то правовых исков от страны-перевозчика, которая может предъявлять определенные претензии. Тем более, никакой бомбы там найдено не было", - добавил Кортунов.По его словам, если бы этот самолет выполнял разведывательную функцию над территорией Белоруссии, такая посадка была бы обоснована.Политолог отметил, что между случаем с приземлением самолета в Минске и боливийским президентским лайнером в Австрии можно провести определенную параллель: и там, и там речь шла о том, чтобы взять под контроль какого-то конкретного человека, однако при обыске самолета Моралеса Сноудена не нашли, из-за чего инцидент оказался не таким серьезным и был купирован."Мне кажется, что если говорить о юридической стороне дела, то случай с Моралесом - более вопиющий, поскольку речь идет не просто о каком-то гражданском воздушном судне, а речь идет о президентском самолете. Если все начнут сажать самолеты президентов под разными предлогами, это приведет к серьезным последствиям для международных отношений. Но если говорить о результатах, то, конечно, белорусский случай более серьезный - человека забрали. То есть инцидент на этом не исчерпан, он только начинается", - подытожил политолог.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место прибыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась. В Минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210523/samolet-1733552363.html
https://ria.ru/20210523/delo-1733551265.html
белоруссия
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733567886_0:0:2826:2119_1920x0_80_0_0_0b5bd13c386e09ec32a5b8ba6b678b7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, андрей кортунов, министерство обороны белоруссии, эдвард сноуден, российский совет по международным делам, эво моралес, белоруссия, вильнюс, в мире
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Посадка самолета в Минске
с задержанием основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича - нестандартный и непринятый в гражданской авиации шаг, но, с юридической точки зрения, более вопиющей была посадка борта президента Боливии Эво Моралеса
в 2013 году из-за Эдварда Сноудена
, сказал РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов
.
"Случай довольно нестандартный, поскольку если есть сообщения о минировании, то обычно решение об экстренной посадке и о месте экстренной посадки принимается капитаном воздушного судна. Он связывается с администрацией ближайших аэропортов и сообщает о ситуации и, соответственно, просит о посадке", - прокомментировал эксперт.
Он также добавил, что не помнит случаев, когда в отношении гражданского воздушного судна при наличии террористического акта на борту применяются такие меры, как сопровождение военного самолета и принуждение к посадке.
"Естественно, что это решение будет оспариваться и, возможно, послужит причиной для каких-то правовых исков от страны-перевозчика, которая может предъявлять определенные претензии. Тем более, никакой бомбы там найдено не было", - добавил Кортунов.
По его словам, если бы этот самолет выполнял разведывательную функцию над территорией Белоруссии
, такая посадка была бы обоснована.
Политолог отметил, что между случаем с приземлением самолета в Минске и боливийским президентским лайнером в Австрии
можно провести определенную параллель: и там, и там речь шла о том, чтобы взять под контроль какого-то конкретного человека, однако при обыске самолета Моралеса Сноудена не нашли, из-за чего инцидент оказался не таким серьезным и был купирован.
"Мне кажется, что если говорить о юридической стороне дела, то случай с Моралесом - более вопиющий, поскольку речь идет не просто о каком-то гражданском воздушном судне, а речь идет о президентском самолете. Если все начнут сажать самолеты президентов под разными предлогами, это приведет к серьезным последствиям для международных отношений. Но если говорить о результатах, то, конечно, белорусский случай более серьезный - человека забрали. То есть инцидент на этом не исчерпан, он только начинается", - подытожил политолог.
Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair
, летевший из Афин в Вильнюс
, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место прибыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась. В Минобороны Белоруссии
заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29
.
Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.