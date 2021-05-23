https://ria.ru/20210523/khaderzhanie-1733554373.html

Эксперт прокомментировал задержание Протасевича в Минске

Эксперт прокомментировал задержание Протасевича в Минске - РИА Новости, 23.05.2021

Эксперт прокомментировал задержание Протасевича в Минске

Посадка самолета в Минске с задержанием основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича - нестандартный и непринятый РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T19:00

2021-05-23T19:00

2021-05-23T19:06

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

андрей кортунов

министерство обороны белоруссии

эдвард сноуден

российский совет по международным делам

эво моралес

белоруссия

вильнюс

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Посадка самолета в Минске с задержанием основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича - нестандартный и непринятый в гражданской авиации шаг, но, с юридической точки зрения, более вопиющей была посадка борта президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году из-за Эдварда Сноудена, сказал РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Он также добавил, что не помнит случаев, когда в отношении гражданского воздушного судна при наличии террористического акта на борту применяются такие меры, как сопровождение военного самолета и принуждение к посадке."Естественно, что это решение будет оспариваться и, возможно, послужит причиной для каких-то правовых исков от страны-перевозчика, которая может предъявлять определенные претензии. Тем более, никакой бомбы там найдено не было", - добавил Кортунов.По его словам, если бы этот самолет выполнял разведывательную функцию над территорией Белоруссии, такая посадка была бы обоснована.Политолог отметил, что между случаем с приземлением самолета в Минске и боливийским президентским лайнером в Австрии можно провести определенную параллель: и там, и там речь шла о том, чтобы взять под контроль какого-то конкретного человека, однако при обыске самолета Моралеса Сноудена не нашли, из-за чего инцидент оказался не таким серьезным и был купирован."Мне кажется, что если говорить о юридической стороне дела, то случай с Моралесом - более вопиющий, поскольку речь идет не просто о каком-то гражданском воздушном судне, а речь идет о президентском самолете. Если все начнут сажать самолеты президентов под разными предлогами, это приведет к серьезным последствиям для международных отношений. Но если говорить о результатах, то, конечно, белорусский случай более серьезный - человека забрали. То есть инцидент на этом не исчерпан, он только начинается", - подытожил политолог.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место прибыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась. В Минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/samolet-1733552363.html

https://ria.ru/20210523/delo-1733551265.html

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